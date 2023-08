Dejan en prisión preventiva a Pablo Mackenna luego de conducir ebrio y colisionar contra un taxi

En prisión preventiva quedó el escritor y presentador de televisión Pablo Mackenna, luego de que durante la jornada del sábado fuera detenido por conducir en estado de ebriedad y colisionar con un taxi en la intersección de avenida Presidente Errazuriz con calle Sánchez Fontecilla, comuna de Las Condes.

Según informó Carabineros, los pasajeros del taxi fueron trasladados a distintos recintos asistenciales para la constatación de sus lesiones.

Una vez que se le realizó la alcoholemia respectiva, que marcó 1,27 gramos de alcohol por litro de sangre, Mackenna fue trasladado hasta la 17° comisaría de Las Condes, y posteriormente hasta las dependencias del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde fue formalizado por el Ministerio Público, que solicitó que se le impusiera la medida cautelar más gravosa.

De esta manera, tras conocer los hechos proporcionados por el ente persecutor, la magistrada Karen Acevedo accedió a la petición al considerar que la libertad del exconductor de CQC constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, otorgando un plazo de 90 días para sustentar la investigación correspondiente.

“Él (Mackenna) chocó a un taxista, que el vehículo es su fuente de trabajo. Por lo tanto, va a quedar sin poder trabajar (...)También lesionó a otra persona”, remarcó la jueza, antes de deliberar.

Cabe señalar que no es la primera vez que el presentador de televisión se enfrenta a un delito de este tipo, ya que en el 2005 protagonizó un choque en estado de ebriedad en el Barrio Bellavista, comuna de Providencia. Asimismo, en el año 2014, fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol.

“¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando este tipo de conducta? "

La presidenta de la Fundación Emilia, Carolina Figueroa, señaló que en este caso no opera la Ley Emilia, ya que la víctima de la colisión no presenta heridas graves ni falleció.

“La condena que arriesga Pablo Mackenna va desde la suspensión por cinco años de su licencia de conducir hasta la suspensión de por vida en razón de las lesiones que tenga la víctima de este siniestro vial, que hasta el momento, por lo que se ha transcendido en prensa, no tiene lesiones graves gravísimas. Si hubiera tenido lesiones graves o hubiéramos estado frente a un fallecimiento, habría operado la Ley Emilia, pero por ahora es la Ley Tolerancia Cero”, dijo Figueroa.

Asimismo, criticó el hecho en que la figura de televisión se vio expuesta, considerando el riesgo que pueden generar para terceros el conducir bajo los efectos del alcohol.

“Nos impresiona que este tipo de casos se sigan produciendo de esta forma tan frecuente, también nos llama la atención que haya sido un personaje público, del cual nadie me puede decir que no tenía conocimiento de la ley. Yo creo que efectivamente la conocía, y conociéndola aún así, decide transgredirla una vez que toma un auto luego de beber alcohol. No solamente puso en riesgo su vida, sino que la vida de terceros, creo que eso es lo más grave de la conducta”, aseveró la presidenta de la Fundación Emilia.

Por último, Carolina Figueroa señaló que “¿hasta cuándo vamos a seguir tolerando este tipo de conducta? ¿Hasta cuándo vamos a naturalizar que todos los días fallezca o se lesione una cantidad de víctimas en el tránsito? Esta es una situación que efectivamente tiene que abordarse en todas las aristas y necesitamos la colaboración de la sociedad en su conjunto, no solamente para ser simples espectadores de un tercero que provoque esta conducta, sino para llamar la atención y decir basta”.