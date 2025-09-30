SUSCRÍBETE
Nacional

Prisión preventiva para sujeto que protagonizó persecusión policial que terminó con dos delincuentes fallecidos

El imputado -que conducía el auto que huía de la policía al momento del accidente- fue considerado un peligro para la seguridad de la sociedad. Uno de los ocupantes del vehículo siniestrado permanece en riesgo vital.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.

Este lunes, el sujeto que protagonizó un fatal accidente de tránsito en el marco de una persecusión policial en Providencia, tras participar de un intento de robo en una empresa de esa comuna, quedó en prisión preventiva tras su audiencia de formalización.

El hombre fue acusado de los delitos de manejo bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, robo en lugar no habitado y daños, tras impactar a alta velocidad con un bus RED la noche del domingo en la intersección de Santa Isabel con Salvador.

Por proyección, el vehículo terminó chocando contra un surtidor de bencina de una estación de servicio: dos de los ocupantes fallecieron y un tercero resultó herido de gravedad.

El fiscal Alan Hernández, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, señaló que se solicitó la máxima medida cautelar debido a los múltiples delitos cometidos.

“El tribunal compartió el criterio expuesto por la Fiscalía, existiendo un peligro para la sociedad por parte del imputado”, dijo el fiscal Hernández.

Entre las consecuencias del hecho, el persecutor destacó que existen dos víctimas fatales y que un tercero se encuentra en riesgo vital. “Se debate entre la vida y la muerte, con lesiones de carácter grave, entubado, en coma y en riesgo vital”, agregó.

Respecto al imputado, el fiscal Hernández detalló que “el actuar es de autor directo, (...) era el que conducía el vehículo siniestrado, vehículo que se pasa un semáforo en rojo en un cruce regulado y es colisionado por un bus del Transantiago, entrando de lleno los dos vehículos al servicentro”.

El acusado cuenta con condenas previas de cuando era menor de edad, las que guardan relación con violación de morada y robo en lugar habitado.

El persecutor también detalló cómo se inició el procedimiento por este hecho. Esto, ya que el grupo intentó hacer ingreso a una empresa de alimentos, lo que fue avistado por funcionarios municipales de seguridad, quienes observaron a un sujeto trepando una reja perimetral, que luego subió al auto donde iban otros tres sujetos, huyendo a gran velocidad tras ser sorprendidos.

“Al llegar a la estación de servicio, son colisionados por el bus. Fallece la persona que estaba en el lugar, que trepa la reja e iba de copiloto. Fallece la persona que iba en el asiento trasero, en el sector derecho y la persona que se debate entre la vida y la muerte, es la que iba en el asiento trasero, costado izquierdo”, complementó Hernández, quien detalló que todos son chilenos mayores de edad.

En tanto, respecto al hombre que se mantiene hospitalizado, se señaló que quedó bajo el apercibimiento y eventualmente se le podría formalizar por robo en lugar no habitado en calidad de frustrado, una vez que su estado de salud lo permita.

Por este caso, se fijó un plazo 120 días para realizar la investigación.

