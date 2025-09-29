SUSCRÍBETE
Nacional

Persecución tras intento de robo termina en fatal accidente en Providencia: un muerto, dos en riesgo vital y un detenido

El hecho ocurrió la noche de este domingo en la intersección de las avenidas Salvador con Santa Isabel, donde un vehículo que huía de personal municipal colisionó con un bus RED del transporte público, impactando finalmente contra una estación Copec.

Por 
Roberto Martínez

Un violento accidente de tránsito se registró pasadas las 22.30 horas de este domingo en la comuna de Providencia, luego de que un grupo de individuos intentara ingresar a robar a una empresa de alimentos y huyera tras ser sorprendidos por personal municipal.

Según informó el teniente Sebastián Fernández, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente de Carabineros, al iniciarse el seguimiento, el vehículo de los sospechosos no habría respetado la luz roja del semáforo emplazado en la esquina de las avenidas Salvador con Santa Isabel y colisionó contra un bus RED del transporte público.

El fuerte impacto proyectó a ambos vehículos hasta el interior de una estación de servicio Copec, localizada en la intersección suroriente.

A raíz del siniestro vial, se registró un fallecido, dos personas en riesgo vital y un detenido con lesiones de carácter reservadas, todos ocupantes del vehículo menor. Carabineros precisó que aún no se ha podido confirmar si la víctima fatal iba como conductor, copiloto o pasajero.

Pese a lo anterior, el bus de transporte público no llevaba pasajeros al momento de la colisión y solo se desplazaba el conductor, quien resultó con lesiones leves y está recibiendo atención médica.

En tanto, desde la bencinera se informó que no hubo trabajadores lesionados, aunque se reportaron daños en surtidores de combustible y en un vehículo particular estacionado dentro del recinto.

La Fiscalía Oriente instruyó que las diligencias queden a cargo de peritos de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) y de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, quienes trabajan en establecer la dinámica exacta de los hechos y recabar la evidencia respectiva.

Cabe recordar que, en la misma estación de servicio, el pasado 25 de mayo, se produjo otro accidente fatal, cuando un conductor identificado como Eddie Alberto Odgers Briones, de 58 años, en manifiesto estado de ebriedad embistió con su camioneta a un vehículo y atropelló a dos personas, provocando la muerte de un bombero que trabajaba en el lugar y de una vendedora de la tienda del servicentro.

Persecución tras intento de robo termina en fatal accidente en Providencia: un muerto, dos en riesgo vital y un detenido
