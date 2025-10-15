SUSCRÍBETE
ProCultura: Corte de Apelaciones de Antofagasta rechaza recurso de la Fiscalía y causa de Orrego se verá en Santiago

El caso será visto por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Claudio Portilla 
Claudio Portilla
El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, declara en la Fiscalía Oriente. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó el recurso de hecho presentado por la Fiscalía de Alta Complejidad de la región, a raíz del traslado a Santiago de la causa ProCultura que involucra al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

El recurso fue presentado luego de que el Juzgado de Garantía de Antofagasta declarara inadmisible el recurso de apelación presentado por la Fiscalía. Desde el Ministerio Público, argumentaban que dicha decisión debía ser apelable, al implicar el término del procedimiento en un tribunal y su traslado a otro.

Por su parte, desde la defensa de Orrego, según señala el documento, apuntaron que la resolución que declaraba inadmisible el recurso de apelación se “ajustaba al marco normativo procesal vigente”.

Ante esto, el falló de la Corte señaló que “Habiéndose interpuesto el recurso de apelación contra de una resolución que no encuentra su naturaleza en algunos de los supuestos normativos establecidos en el artículo 370 del Código Procesal Penal y de aquellos previstos en los artículos 107 y 112 del Código de Procedimiento Civil, no cabe sino entender que dicho medio de impugnación resulta improcedente al efecto y por ende no cabe sino rechazar el recurso de hecho deducido”.

Según agregan, “se rechaza el recurso de hecho interpuesto por Eduardo Ríos Briones, Fiscal Jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de Antofagasta, en contra de la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta”.

Con esto es que el caso será visto por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Orrego recientemente destacó el traslado de la causa a Santiago, apuntando que “nos parece que es lo que corresponde. No es un privilegio, es lo que corresponde por hechos e instituciones que están hoy día radicadas en Santiago”.

Más sobre:Claudio OrregoProCulturaCorteFiscalíaRecurso

