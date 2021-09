Psicología, Veterinaria y Obstetricia son algunas de las 20 carreras universitarias que más aumentaron su matrícula en los últimos diez años

Las cifras son decidoras: de las 20 carreras de educación superior que más aumentaron su matrícula en los últimos diez años, todas pasaron de tener, una década después, entre 1.000 a 3.500 más alumnos inscritos, con alzas que oscilan entre un 19% y 5.193%.

Según datos de la Subsecretaría de Educación Superior, la carrera que más aumentó su matrícula de 2011 a 2021 es Técnico en Logística, que se imparte en CFT, IP y algunas universidades. Pasó de 1.027 alumnos a 4.561. Es decir 3.545 inscritos más, o un 344% de alza. Luego aparece Técnico en Servicio Social, que pasó de 2.449 a 5.700 estudiantes, con un aumento de 3.251 matriculados (+132%). Tercera asoma Psicología, la carrera con más aumento que se imparte íntegramente en universidades, pasando de 6.502 a 9.350 nuevos alumnos: lo que se traduce en 2.848 más inscritos (+43%).

Pedro Acuña, expresidente del Colegio de Psicólogos de Chile, ve en el caso de su profesión un problema, puesto que cree que hay mucha oferta académica versus poca empleabilidad. “Este es el reflejo de nuestro modelo social. No tenemos un órgano fiscalizador que hable de la empleabilidad de las carreras profesionales”, dice.

“En un estudio periódico, se podría establecer no dictar ciertas carreras por un período de tiempo y fomentar otras ajustados a la necesidad del mercado”, añade, antes de advertir que según su criterio tampoco se tiene “la posibilidad de cautelar adecuadamente la calidad de los programas entregados, donde el rol de los colegios profesionales podría ser de gran relevancia, cautelando la formación”.

“Las instituciones de educación superior fijan su oferta académica y las vacantes que abrirán en cada una de las carreras considerando diversas variables. Entre ellas, la demanda laboral de sus egresados, el interés observado a través de las postulaciones y la oferta académica existente”, dice el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. En ese sentido, explica que los procesos de acreditación que realiza la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) consideran, como parte de su evaluación, la empleabilidad que tienen los egresados o titulados de una determinada institución.

Por lo anterior, acota la autoridad educativa, las instituciones “son cuidadosas al momento de abrir carreras, pues saben que también serán evaluadas por la empleabilidad que muestren esos futuros egresados”.

En términos de carreras exclusivamente universitarias, la segunda con más aumento es Medicina Veterinaria, que prácticamente dobló su matrícula: pasó de 1.672 alumnos en 2011 a 3.256 en 2021. Es decir, un 94% más. Como tercera carrera universitaria figura Obstetricia y Puericultura, que subió de 1.054 a 2.238 estudiantes en diez años, lo que se traduce en un aumento de un 112%.

“Nuestra profesión está enfrentando cambios y desafíos importantes asociados a la globalización, la crisis medioambiental, la economía mundial, la salud pública, el bienestar animal, los temas legales asociados a la protección animal o la investigación científica con animales”, señala María José Ubilla, presidenta nacional del Colegio Médico Veterinario de Chile.

Esto, agrega, “hace que exista un mayor interés de estudiar Medicina Veterinaria”. Lo que, asegura, da cuenta de que, aunque los médicos veterinarios en un gran porcentaje se dedican a la clínica de animales de compañía, también se ha diversificado a otros ámbitos. “Se está comprendiendo que nuestro rol como médicas y médicos veterinarios, no sólo tiene que ver con el resguardo de la salud animal, sino, que con el resguardo de la salud humana y ambiental”, argumenta.

Dentro del listado es posible apreciar también carreras que tuvieron un verdadero boom en los últimos diez años. Por ejemplo, Ingeniería en Finanzas, que se imparte en IP y que pasó de 32 matriculados en 2011 a 1.694 en 2021, con un crecimiento de 5.193%, el de mayor alza.

Pero no es la única, puesto que Técnico en Farmacia (impartido en IP y CFT) e Ingeniería en Logística (IP y universidades), muestran aumentos de 1.525% y 1.018%, respectivamente. El primero pasó de 74 a 1.203 nuevos matriculados y el segundo de 148 a 1.655.

“En general el desarrollo o empuje que están teniendo las carreras de institutos técnicos profesionales tiene que ver con tres o cuatro factores”, explica Fabio Anziani, director de admisión de Duoc UC. ¿Cuáles son? Según Anziani, carreras más cortas, con buen nivel de empleabilidad, buen nivel de remuneración para el tiempo de estudio y flexibilidad y adaptación. “En dos años tienes una buena carrera con un buen título y puedes rentabilizar rápido en comparación con las carreras tradicionales, de cuatro o cinco años”, añade.

En general, las carreras técnicas exhiben importantes alzas también. A las ya mencionadas Técnico en Logística, Técnico en Servicio Social y Técnico en Farmacia se suman Técnico en Asistente del Educador de Párvulos (+46%), Técnico en Peluquería y Estética (+636%), Técnico Asistente del Educador Diferencial (+94%), Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial (+60%), Técnico en Administración Pública o Municipal (+554%) y Técnico en Mantenimiento Industrial (+72%).

¿Más? El listado de 20 carreras con más aumento de matrícula, lo cierran Ingeniería en Electricidad, con 1.060 alumnos nuevos de 2011 a 2021, Construcción Civil (984 estudiantes nuevos) y Terapia Ocupacional (976 nuevos inscritos).

Manuela Gómez es estudiante de Construcción Civil en la Universidad Católica. Hoy está realizando su práctica. “Entré a estudiar Arquitectura y ahí me di cuenta que lo mío no era el diseño, sino la ejecución. La opción con la que me vi fue estudiar Construcción Civil. Tuve que hablar con harta gente para averiguar de la carrera, sobre todo porque no es un campo muy conocido”, dice.

“Es una carrera muy específica y es superdistinto de estudiar Ingeniería Civil. La gente pregunta por qué no estudié eso y es porque son carreras muy distintas. Es como a una enfermera preguntarle por qué no estudió medicina”, afirma la joven.

LAS 20 QUE MÁS SUBIERON

Tipo Institución Carrera Matrícula 2011 Matrícula 2021 Diferencia numérica Diferencia porcentual CFT, IP y UES Técnico en Logística 1.027 4.561 +3.534 344,1% CFT e IP Técnico en Servicio Social 2.449 5.700 +3.251 132,7% UES Psicología 6.502 9.350 +2.848 43,8% CFT, IP y UES Técnico Asistente del Educador de Párvulos 5.873 8.629 +2.756 46,9% CFT e IP Técnico en Peluquería y Estética 428 3.152 +2.724 636,4% IP y UES Administración Pública 600 2.466 +1.866 311% CFT, IP y UES Técnico Asistente del Educador Diferencial 1.952 3.800 +1.848 94,7% CFT, IP y UES Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial 2.894 4.647 +1.753 60,6% IP Ingeniería en Mecánica Automotriz 2.247 3.917 +1.670 74,3% IP Ingeniería en Finanzas 32 1.694 +1.662 5.193,8% UES Medicina Veterinaria 1.672 3.256 +1.584 94,7% IP y UES Ingeniería en Logística 148 1.655 +1.507 1.018,2% CFT, IP y UES Técnico en Administración Pública o Municipal 265 1.735 +1.470 554,7% UES Obstetricia y Puericultura 1.054 2.238 +1.184 112,3% CFT e IP Técnico en Farmacia 74 1.203 +1.129 1525,7% IP y UES Ingeniería en Computación e Informática 5.753 6.845 +1.092 19% CFT, IP y UES Técnico en Mantenimiento Industrial 1.468 2.531 +1.063 72,4% IP y UES Ingeniería en Electricidad 1.049 2.109 +1.060 101% IP y UES Construcción Civil 1.946 2.930 +984 50,6% IP y UES Terapia Ocupacional 1.605 2.581 +976 60,8%

Las que bajan

En la vereda opuesta, la de las 20 carreras que más han bajado su matrícula, se encuentran mayoritariamente las pedagogías: Pedagogía en Educación Física (3.595 alumnos menos), que además es la tercera carrera que más ha bajado de forma general, Pedagogía en Educación Básica (-2.352), Pedagogía en Idiomas (-1.514), Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias (-1.023) y Pedagogía en Educación de Párvulos (-968). Incluso la Psicopedagogía ha bajado, con 1.616 matriculados menos.

“La menor matrícula asociada a estas carreras responde a fenómenos de distinta índole. De partida, se debe señalar que el país, después de una larga discusión, decidió aumentar la selectividad de este tipo de carreras, como una manera de elevar el nivel de nuestros profesores”, expone al respecto el subsecretario Vargas.

De esta manera, se estableció que estas carreras solo pudiesen ser impartidas por universidades y, adicionalmente, que las carreras de pedagogía tendrían obligatoriamente que acreditarse. “Lo anterior, sin duda deseable, ha tenido un efecto a la baja en la matrícula de estas carreras, cuestión que era previsible”, añade Vargas. La autoridad también recuerda que, como cartera, están impulsando un proyecto de ley que modifica los requisitos de acceso a carreras de pedagogía. La idea, explica, es que, “sin bajar el nivel de exigencia para entrar a estudiar estas carreras, evite dejar fuera a jóvenes que demuestran ser buenos docentes”. Esto, además de que el próximo año se incrementarán las transferencias por gratuidad a estas carreras de forma considerable (en promedio, un 25%). “Estaremos entregando los incentivos adecuados para que las universidades no cierren estas carreras y eventualmente abran nuevas, de ser requerido”, asegura.

Y aunque las pedagogías muestran una clara tendencia a la baja, ninguna de ellas es la carrera de educación superior que más ha bajado en matrícula en los últimos diez años. Ese primer puesto, acorde a las cifras de la Subsecretaría, se lo lleva por lejos Técnico en Prevención de Riesgos (impartida en universidades, CFT e IP), que pasó de 12.760 matriculados en 2011 a 1.550 en 2021. Luego le sigue Ingeniería en Prevención de Riesgos, que se imparte en IP y universidades, y que bajó de 8.312 a 1.853 estudiantes en diez años.

Algunas carreras del área de la salud también tienen preponderancia en el listado: Técnico en Enfermería (3.043 estudiantes menos), Kinesiología (-2.503), Enfermería (-2.005), Fonoaudiología (-1.808) y Nutrición y Dietética (-1.046) están entre las 20 carreras con mayor descenso en su matrícula.

Dentro de las carreras exclusivamente universitarias que han bajado matrícula, destaca, además, Ingeniería Civil Industrial, que pasó de 5.901 estudiantes en 2011 a 4.734 en 2021, es decir, 1.167 menos.

LAS 20 QUE MÁS BAJARON