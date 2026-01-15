SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    “Pude ver cuando Javier comenzó a ahorcar con sus propias manos a la señora Julia”: el testimonio clave del exyerno de Chuñil

    La Fiscalía reveló en la audiencia de formalización parte del relato que entregó ante el Ministerio Público Belmar Flavio Bastías. "Ahora que estamos todos detenidos, tengo que decir mi verdad, porque yo no maté a Julia y tampoco escondí su cuerpo”, testificó ante los investigadores.

    José Carvajal Vega 
    José Carvajal Vega

    La mañana de este jueves, en el Juzgado de Garantía de Los Lagos, comenzó la audiencia de formalización en contra de los tres hijos, y el exyerno, de la dirigenta mapuche, Julia Chuñil. Todos imputados que están siendo formalizados por el delito de parricidio.

    En esa instancia, y tras solicitar la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Pablo San Martín, Javier Troncoso y Jeannette Troncoso, el Ministerio Público comenzó a argumentar con una serie de antecedentes, las razones por las cuales el tribunal debe decretar dicha cautelar.

    En ese contexto, la abogada asistente Daniela Ávila expuso varios testimonios de testigos reservados, entre ellos el del exyerno de Chuñil Belmar Flavio Bastías Bastidas.

    Según la primera parte del testimonio de dicho testigo presencial, que corresponde a una de los tres personas que relataron a la Fiscalía los hechos, relata que vio cuando el hijo de Chuñil, Javier Troncoso, comenzó a amenazar al adulto mayor para quitarle su pensión, momento en el que intervino la adulta mayor, lo que habría derivado en su muerte.

    “La señora Julia logró quitarle el cuchillo, un cuchillo de cacha negra, el cual ella lanzó hacia el patio. La pelea continuó a golpes en el exterior del domicilio, específicamente en el costado de la ranchita del Chico Estéreo, lugar donde pude ver cuando Javier comenzó a ahorcar con sus propias manos a la señora Julia, presionándola contra la pared de la bodega, colindando el domicilio de la señora Julia”, declaró Bastías este mismo jueves 15 de enero ante la Fiscalía y SEV de Carabineros.

    El testimonio luego continúa así: “Fue allí donde yo pude observar que la señora Julia cayó al suelo sin vida, producto de la asfixia provocada por Javier. Al presenciar estos hechos, y por temor, ya que Javier me agredió en reiteradas ocasiones, solo tenía que esconderme dentro de la casa y mandar acostar a mis hijos para que no presenciaran lo ocurrido”.

    “Posteriormente, pude ver que Javier Troncoso, junto a su hermano Pablo San Martín, se dirigieron caminando hacia el ingreso de la casa, donde Javier tomaba a Julia de los brazos y Pablo la tomaba de las piernas para trasladarla a pulso, momento en el cual la pierdo de vista. Esto es a la altura de la camioneta roja que se encuentra estacionada en la casa, donde no pude ver finalmente dónde dejaron el cuerpo”, se lee en su declaración.

    Finalizando su relato el hombre agregó: “Siempre guardé silencio por el miedo que le tengo a Javier, ya que me ha golpeado en muchas ocasiones, especialmente cuando se encuentra bajo los efectos del alcohol. Además, nos amenazó de muerte en caso de que habláramos sobre lo ocurrido. Ahora que estamos todos detenidos, tengo que decir mi verdad, porque yo no maté a Julia y tampoco escondí su cuerpo”.

    El exyerno, a quien la Fiscalía como un encubridor de los delitos, quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Esta decisión del tribunal dejó conforme a su defensa debido a la colaboración que ha estado prestando a los fiscales que indagan el caso.

