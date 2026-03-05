Queman estructura bajo el puente Patronato durante operativo de desalojo de rucos

Un complejo operativo se lleva a cabo durante la mañana de este jueves en la ribera del Río Mapocho, hasta donde llegó personal municipal, Carabineros y de la delegación presidencial, con el fin de remover los rucos que se encuentran instalados bajo los puentes del sector.

Según detalló el delegado presidencial, Gonzalo Durán, en horas de la mañana “hemos convenido un amplio operativo destinado a erradicar del lecho del río a personas que se instalan en dicho lugar, personas denominadas en situación de calle, personas que no solo generan graves problemas sanitarios, sino muy especialmente que afectan a la seguridad del sector”.

De acuerdo a lo que explicó la autoridad, “hemos constatado que estas personas muchas veces están vinculadas a la receptación de especies, al tráfico de drogas, porte de arma blanca, entre muchos otros delitos e incivilidades”.

Durante el operativo, bajo el puente Patronato, se registró la quema de una de las estructuras por parte de una persona, lo que obligó al traslado de Bomberos al lugar.

Por el momento se desconoce si existen personas detenidas a raíz del procedimiento.

Desde Transporte Informa señalaron que se mantiene restricción en una de las pistas mientras se realiza el trabajo de remoción de los escombros.