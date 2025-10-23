“Quémenlos vivos”: agreden en Santiago 1 a detenidos por muerte de menor en Recoleta

Un grupo de reos de la cárcel Santiago 1 intentó esta jornada prender fuego a la celda donde se encontraban los dos sujetos que fueron detenidos tras el grave choque donde, el lunes, perdió la vida un escolar de 12 años, en la comuna de Recoleta.

El fatal accidente se registró pasadas las 16 horas del lunes, en la esquina de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo. Ahí, un vehículo particular en el que viajaban a gran velocidad los antisociales -que minutos antes habían robado un teléfono celular-, chocó contra el transporte escolar, provocando su volcamiento y el lamentable deceso de Esteban Hermosilla.

Por tal motivo, se detuvo a Iván Gómez Obreque (28) y Claudio Gaete Quiroz (31), quienes fueron imputados por homicidio consumado con dolo eventual y dejados en prisión preventiva.

En este marco, esta jornada se viralizó en redes sociales un video donde se aprecia como un grupo de internos lanza un líquido -posiblemente acelerante- por una abertura de la puerta de la celda, para luego prender fuego a papeles y espuma de colchoneta que mantenían dentro de una bolsa plástica, la que también lanzan luego hacia el interior.

En las imágenes, grabadas por los propios internos con un teléfono celular, los agresores amenazan a Gómez y Gaete y los instan a salir y enfrentrarlos, mientras se escucha una voz gritar: “quémenlos vivos”.

Los dos imputados que se encuentran en prisión preventiva tras provocar un choque en la comuna de Recoleta, en la Región Metropolitana, que terminó con la vida de un niño de 12 años. pic.twitter.com/65BpXRD6uj — ChileInfoTuNoticia (@ChileInfoTuNoti) October 22, 2025

Gendarmería inicia sumario

Al respecto, y mediante un comunicado, desde Gendarmería informaron que los hechos fueron denunciados al Ministerio Público y, de forma paralela, dieron inicio a un sumario administrativo para determinar responsabilidades.

“Respecto a un video que circula públicamente, Gendarmería de Chile informa que, dicha situación corresponde a amenazas y un intento de agresión por parte de un grupo de internos hacia dos imputados, que se encontraban en prisión preventiva en el CDP Santiago I, por un caso de connotación” , indicaron desde la institución.

Añadieron que la agresión no logró ser materializada, debido a que ambos detenidos se encontraban aislados de la población penal al interior de su celda y a la “oportuna intervención” de los gendarmes.

Tras el hecho, Gendarmería realizó un registro de las celdas del módulo, incautando una serie de elementos prohibidos, como teléfonos celulares.