Quién es Ronald Ojeda, el militar venezolano secuestrado en Chile

En su cuenta de X se define como “ex preso Político, Oficial de las Fuerzas Armadas Venezolanas”. Se trata de Ronald Leandro Ojeda Moreno, exmilitar venezolano y quien fue secuestrado por desconocidos durante la madrugada del miércoles en territorio chileno.

El hecho fue denunciado ayer, activando las indagatorias de la fiscalía y prendiendo las alarmas del gobierno chileno.

Según la información policial, cuatro sujetos, caracterizados como funcionarios de Inmigración de la Policía de Investigaciones ingresaron hasta un departamento ubicado en la comuna de Independencia para capturar a un ciudadano venezolano. Este se encontraba con su familia al momento del violento hecho.

Lo habrían llevado en un vehículo marca Nissan Versa que luego fue ubicado en Renca. Al interior del auto se encontraron objetos que asemejaban a los utilizados por la PDI. De momento se desconoce el paradero del sujeto.

Ojeda Moreno, que alcanzó el cargo de teniente coronel en la milicia venezolana, es un opositor del régimen de Nicolás Maduro. Según él mismo cuenta en esa red social, en 2017 fue “secuestrado” y “torturado” en una cárcel de Venezuela. Ese año se habría escapado de la cárcel Ramo Verde.

El pasado 24 de enero de este año, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, informó que expulsaron a 33 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “implicados en conspiraciones” contra el gabinete de Nicolás Maduro. En la lista figura el “técnico en soporte técnico Ronald Leandro Ojeda Moreno”.

La Fiscalía General de Venezuela, que encabeza Tarek William Saab, lo vincula con la llamada operación “Brazalete Blanco” que consideraba un ataque a instalaciones militares en Táchira y el atentado contra el gobernador de ese estado, Freddy Bernal. Según esa fiscalía, el propósito era realizar un ataque contra Maduro.

De acuerdo con fuentes de gobierno, Ojeda Morena mantiene calidad de refugiado en Chile. La solicitud de refugio comenzó a tramitarse en 2018 y fue entregada por el actual gobierno en noviembre de 2023.

El 5 de mayo de 2023, en un programa online llamado “Venezuela Hoy”, del canal de Youtube “Martí Noticias”, Ojeda señaló: “No me arrepiento de lo que ha pasado en mi vida, no me arrepiento de todas las decisiones que he tomado. Han sido fuertes, han sido decisiones que ameritan cierta valentía en temas militares. Pero de arrepentirme no lo he estado hasta este momento, ya que la historia nos ha demostrado que estamos en el lugar correcto, en el lugar indicado”.