    Nacional

    ¿Quién mató a Valentina Alarcón? Investigación apunta a vínculos de la joven y Cordero afirma que “está muy avanzada”

    El cuerpo de la mujer, de 26 años, fue encontrado en una casa abandonada de la población El Castillo de La Pintana.

    José Navarrete 
    José Navarrete
    Cámaras captaron los últimos movimiento de Valentina Alarcón antes de su desaparición.

    A unos cinco minutos a pie del último lugar en que se supo que estuvo, la Policía de Investigaciones ubicó el cuerpo de Valentina Fernanda Alarcón Molina, una joven puentealtina de 26 años, hincha de la Universidad de Chile, cuyo rastro se perdió el sábado 25 de octubre.

    El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público asumió la indagatoria del caso, tras el hallazgo del cuerpo de la joven este lunes, en una casa abandonada de la calle Los Alcaldes, en la población El Castillo de La Pintana.

    Consultado este martes por el caso, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, indicó que se trata de una indagatoria que se mantiene bajo reserva.

    “Simplemente voy a hacer una explicación general. Desde que se tomó conocimiento de la denuncia por presunta desgracia, se han realizado las investigaciones que permitieron arribar al domicilio donde finalmente se ha encontrado su cuerpo. Se están haciendo las investigaciones sobre su itinerario y especialmente los vínculos que ella tenía en el lugar donde fue hallada", explicó la autoridad.

    Cordero dijo que se espera que “en los próximos días”, existan “resultados en relación a los sujetos involucrados”.

    “Es una investigación que está muy avanzada”, afirmó.

    De acuerdo a la información que había podido recabar la familia, la joven pretendía asistir a una actividad que realizaron barristas para conmemorar el deceso de Edson Olivares Díaz, integrante de Los de Abajo, conocido como Enzo Bombazul, que fue acribillado en La Pintana.

    Inicialmente, trascendió que la última ubicación de la joven habría sido la población Santo Tomás, lugar en el que opera la facción de la barra que lideraba Enzo Bombazul.

    La familia, sin embargo, pudo conocer que Valentina Alarcón salió de su casa en el condominio Parque Cordillera de Puente Alto, cerca de las 19.00 horas del sábado 25 de octubre y que se dirigió en un bus del recorrido F14 del sistema RED hasta la población El Castillo.

    Su teléfono se apagó cerca de las 22.00 horas. En sus últimos mensajes a familiares advirtió que se quedaría sin batería.

    El evento de los barristas se realizó al día siguiente.

    Su última ubicación, de acuerdo a registros de cámaras de seguridad fue en la caletera del Acceso Sur con calle Batallón Chacabuco. Desde allí habría caminado algunas cuadras hacia el poniente.

    Tras el hallazgo del cuerpo, el fiscal ECOH Alfredo Cerri, indicó que en el trabajo de la PDI que incluyó al Plan Comunal Antidrogas Microtráfico Cero, conocido como MT-0, la Brigada de Homicidios y la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana, se “logró dar con un domicilio de interés”.

    El conocimiento territorial de MT-0 fue clave en un trabajo multidisciplinario, precisó Cerri.

    Mediante pericias huellográficas se estableció su identidad y el cuerpo fue derivado al Servicio Médico Legal para los peritajes de rigor.

