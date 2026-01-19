SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Quiénes son los cuatro imputados por los homicidios de tres carabineros en Cañete

    Tras casi dos años del hecho, los imputados Yefferson, Tomás y Felipe Antihuen Santi, junto a Nicolás Rivas Paillao arriesgan presidio perpetuo calificado por los homicidios de los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal.

    Por 
    Javiera Ortiz
    MARIO TELLEZ

    El Tribunal Oral de Cañete comenzó este lunes el juicio contra los cuatro acusados por el triple homicidio de tres funcionarios de Carabineros ocurrido la madrugada del 27 de abril de 2024, en Cañete, región de BioBío.

    Tras casi dos años del hecho, los imputados Yefferson, Tomás y Felipe Antihuen Santi, y Nicolás Rivas Paillao arriesgan presidio perpetuo calificado, la pena máxima del sistema judicial chileno, por los homicidios de los carabineros Carlos Cisterna (43), Sergio Arévalo (34) y Misael Vidal (30), quienes fueron atacados cuando iban a controlar el cumplimiento del arresto domiciliario de Carlos Antihuen, tío de los imputados, por una causa por porte ilegal de municiones.

    Según la tesis del Ministerio Público, los hermanos Antihuen, Rivas y otros sujetos que no lograron ser identificados, habrían organizado el ataque armado en contra de funcionarios de Carabineros para, posteriormente, quemar sus cuerpos.

    Los primeros en ser detenidos, a fines de julio de 2024, fueron Yeferson y Felipe Antihuen, y su amigo Nicolás Rivas Paillao, quienes fueron formalizados y enviados a prisión preventiva.

    En tanto, Tomás Antihuen estuvo prófugo hasta marzo de 2025, cuando fue aprehendido por Carabineros en una cabaña ubicada a 10km al sitio del suceso. Desde aquella fecha se encuentra en prisión preventiva.

    Tomás Antihuen

    Tomás y sus hermanos crecieron en Antiquina, un sector rural a unos 20 minutos en auto al sur de Cañete. Según una fuente de Fiscalía, que quiso mantener su reserva, los hermanos Antihuen Santi eran reconocidos en la zona por robar autos y ser sanguinarios, especialmente Tomás, quien se erigió como líder del grupo.

    Tomás Damián Antihuen Santi (24), acusado de ser el autor material e ideológico del homicidio, estaba prófugo desde marzo de 2023 por otra querella a la hora de su imputación por lo ocurrido en Cañete.

    Junto a su hermano Yefferson mataron a la pareja de su hermana Karen, Tomás Figueroa (22), a quien culparon de dañar su camioneta. Lo golpearon hasta perder el conocimiento y, posteriormente, Yefferson le disparó en la frente.

    Su familia era parte de la comunidad mapuche Nicolás Calbullanca, en el límite entre Cañete y Tirúa, lugar donde la Policía de Investigaciones (PDI) encontró los chalecos antibalas de los tres carabineros asesinados durante las diligencias en septiembre de 2024.

    La Fiscalía solicitó la pena de presidio perpetuo calificado por el homicidio de los tres carabineros, más cinco años por el delito de incendio, cuatro años por porte ilegal de armas, cinco años por tenencia ilegal de arma prohibida y 300 días por el traslado de los restos humanos.

    Yefferson Antihuen

    Yefferson Antihuen Santi (20), el menor de los hermanos, fue arrestado en el sector Antiquina de Cañete y es quien arriesga más años de cárcel.

    La Fiscalía pidió presidio perpetuo por el triple homicidio, 15 años por el delito de robo con violencia, cinco años por el delito de incendio, cuatro años por el porte ilegal de armas de fuego y 300 días por el traslado de restos humanos.

    Adicionalmente, se solicitaron otros 15 años por el delito de robo con intimidación, cuatro años por receptación de vehículo, cuatro años más por otro delito vinculado al porte de arma de fuego y cinco años por homicidio calificado de funcionario de carabinero en calidad de frustrado.

    Previamente a su detención, Yefferson vivió como prófugo en la casa de su novia en Huechuraba, y trabajó para una empresa de paisajismo que prestaba servicios a la Municipalidad de Vitacura.

    Felipe Antihuen

    En cuanto a Felipe Antonio Antihuen Santi (34), el mayor de los hermanos, fue detenido en su domicilio en Antiquina. La Fiscalía solicitó presidio perpetuo calificado por el delito de homicidio calificado de carabinero en calidad de reiterado y, al igual que su hermano, cinco años por el delito de incendio, cuatro años por el porte ilegal de arma de fuego y 300 días por traslado de restos humanos.

    Nicolás Rivas

    Nicolás Rivas Paillao (20) era amigo de los hermanos Antihuen. Arriesga 15 años por el delito de robo con violencia y presidio perpetuo calificado por su participación directa en la muerte de los miembros de la policía uniformada.

    Más sobre:CañeteYefferson AntihuenFelipe AntihuenNicolás Rivas PaillaoTomás AntihuenFiscalíaCarabineros

