Quilpué instalará ocho pórticos con cámaras de lectura automática de patentes

El Consejo Regional de Valparaíso aprobó un proyecto de más de 559 millones de pesos para la instalación de ocho pórticos con 16 cámaras de lectura automática de patentes en Quilpué.

La iniciativa apunta a generar una fiscalización eficiente ante los delitos, permitiendo identificar en tiempo real vehículos con encargo por robo o involucrados en delitos.

“Esta tecnología se transformará en un gran apoyo a la seguridad pública, tanto a nivel municipal como también un apoyo a Carabineros, y a su vez habrá una disminución de la victimización y aumentará la sensación de seguridad en la población”, afirmó la alcaldesa Carolina Corti.

Dos de los pórticos serán ubicados en el ingreso a Quilpué, a la altura de Canal Chacao, en el sector Camino Troncal.

“Buscamos crear un anillo de seguridad en las entradas y salidas”, puntualizó la alcaldesa.

Corti explicó que se buscará “estar coordinados con el Gran Valparaíso y la provincia de Marga Marga, ya que de esta forma las policías y la Seguridad Pública Municipal podrán prevenir y combatir el delito más eficazmente”.

La iniciativa considera una sala de monitoreo que estará operativa en las dependencias de la Municipalidad de Quilpué, entidad que asumirá los costos de operación del sistema en su totalidad.