Quintero: Hombre muere tras volcar en cuatrimoto mientras circulaba en las dunas de Ritoque

La Armada de Chile confirmó el deceso de un sujeto, de 32 años, luego de volcarse en una cuatrimoto mientras circulaba en las dunas de Ritoque, en Quintero.

El hombre iba acompañado de una mujer de 20 años, quien quedó con lesiones graves y fue trasladada al servicio de Salud de la comuna, para luego ser llevada hasta el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.

Según relató el capitán de Puerto de Quintero, capitán de Fragata Litoral, Rafael Quijada, ante los hechos “la Capitanía de Puerto dispuso el despliegue inmediato de patrullas de Policía Marítima para prestar socorro a las víctimas”.

“Al llegar al lugar, se pudo percatar de que una persona de sexo masculino de aproximadamente 32 años habría perdido la vida, y otra persona, una mujer de aproximadamente 20 años, se encontraba con lesiones graves”, detalló el capitán.

“La autoridad marítima hace un llamado al autocuidado y recuerda la prohibición del uso e ingresar vehículos motorizados a sectores de dunas y playas”, recordó el capitán de Puerto.