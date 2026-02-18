Raíces limitadas y posible impacto de remodelaciones: las causas tras la caída fatal de árbol en Valparaíso

Una persona fallecida y un herido fue el saldo de la caída de un gran árbol en el Parque Italia de Valparaíso. Foto: Aton.

La caída de un árbol de gran tamaño en el Parque Italia dejó este martes un saldo trágico: una persona fallecida y otra con lesiones de gravedad, tras ser impactadas mientras permanecían sentadas en una banca del sector comprendido entre Avenida Pedro Montt y calle Independencia, a menos de un kilómetro del Congreso Nacional. El herido fue trasladado al Hospital Carlos Van Buren, donde permanece internado.

El hecho ocurrió pasadas las 18 horas, en medio de intensas ráfagas de viento que se percibieron en distintos puntos de las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Testigos atribuyeron de inmediato la caída del ejemplar a esas condiciones meteorológicas. Sin embargo, especialistas advierten que, si bien el viento fue un factor detonante, no debiese haber sido suficiente para provocar el colapso de un árbol adulto con un sistema radicular sano y acorde a su tamaño.

Martín Jacques, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), explica que los registros obtenidos muestran que las ráfagas de viento superaron los 60 km/h poco antes de las 18.00 del martes. El accidente ocurrió alrededor de 30 minutos después de eso.

Según detalla, la configuración que propició este episodio corresponde a la presencia de viento intenso desde el sur en niveles bajos de la atmósfera, fenómeno conocido como “jet costero”. Este, a su vez, fue generado por un marcado contraste de presión atmosférica entre una alta presión ubicada sobre el Pacífico y valores menores sobre tierra.

Sin embargo, para Alejandra Vargas, académica de la Facultad de Agronomía UC y experta en manejo de áreas verdes urbanas, el problema de fondo no estaría en la intensidad del viento, sino en el estado estructural del árbol y, particularmente, en su sistema de raíces.

Una persona fallecida y un herido fue el saldo de la caída de un gran árbol en el Parque Italia de Valparaíso. MANUEL LEMA/ ATON CHILE

A mediados del año pasado, la experta realizó un estudio cualitativo en la región que le hizo dar cuenta del estado de la vegetación urbana. “En general, tanto en Valparaíso como en las otras localidades, vimos muchos árboles con ahuecamientos, pudriciones, con podas que habían desequilibrado la estructura, y también habían signos de que no estaban con un buen sistema radicular. Algunos estaban levantados y torcidos. Encontramos que había un deterioro bastante notorio”, sostuvo.

Según remarca Ariel Muñoz, académico de la Universidad Católica de Valparaíso y doctor en Ciencias Forestales, este ejemplar de aromo australiano es de madera dura, pero también de un desarrollo radicular importante. “Entonces, posiblemente sí estuvo limitado del manejo que se le pudo dar respecto del espacio arraigable que se le estimó que podía utilizar”.

Asimismo, destaca que esta especie ocupa mucho sus raíces. “Si bien sobresalen mucho, también su probabilidad de caer es mayor. Los árboles urbanos pueden ser mucho más altos, pero para eso también hay que cuidar el desarrollo de sus raíces”, añade.

Sobre la tragedia en Parque Italia, Vargas mantiene que el viento influyó en que el árbol terminara cayendo, “pero un árbol bien anclado no tiene por qué caerse ” . Y además agrega que posiblemente el espécimen finalmente se precipitó “porque estaba mal anclado al suelo, de hecho, en las fotografías se ve que tenía una extensión de sus raíces muy estrecho, que además ni siquiera levantó pavimento. No había un sistema de anclaje amplio”.

Las raíces de la tragedia

La experta recuerda que los árboles requieren un volumen radicular que se extienda entre dos y tres veces el diámetro de la copa para garantizar estabilidad. “Así que un viento de esa naturaleza, si realmente botara los árboles, no tendríamos ninguno en pie. Porque no es un viento huracanado tampoco. El árbol tiene que haber tenido un problema de anclaje, sin lugar a dudas”, reitera Vargas.

El antecedente abre otra interrogante: ¿pudo influir la intervención urbana realizada en el parque en años anteriores?

Entre 2016 y 2017, durante la administración del entonces alcalde Jorge Castro, el Parque Italia fue sometido a una remodelación integral. Con una inversión superior a los $1.020 millones, financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, las obras incluyeron nuevos módulos de jardines, reemplazo de baldosas y aceras, instalación de mobiliario urbano, ampliación de la zona de juegos infantiles y mejoras en iluminación. También se contempló una “intervención especial con las especies arbóreas protegidas”. Los trabajos, según indican los registros, fueron ejecutados por la empresa Padecasa.

Ante esto, Vargas advierte que las obras civiles en entornos urbanos suelen afectar el sistema radicular de los árboles. “A veces se cortan las raíces porque hicieron una remodelación o para hacer pasar algo de infraestructura, una tubería, o alguna cosa por el estilo”.

En ese sentido, subraya que cualquier intervención que implique corte de raíces puede comprometer la estabilidad futura del ejemplar. “Cualquier obra que se haga alrededor y que corte las raíces, está poniendo en peligro la estabilidad del árbol. Y eso es un monitoreo que tiene que llevar la municipalidad”, apuntó.

Trágica caída de árbol en Parque Italia de Valparaíso.

El árbol, en la medida que crece, va desarrollando las raíces de acuerdo a la estructura, al peso y a la altura que tiene. Y ese árbol, según advierte Vargas, “ claramente se vio que sus raíces no estaban acorde ni a la talla ni al peso que tiene que haber tenido el ejemplar adulto” .

Según indica, además, este no sería el único árbol que está en condición de riesgo y que le falte monitoreo. “Los árboles que están dañados hay que sacarlos, porque no hay cómo mejorarlos, lamentablemente. Hay que retirarlos y reponerlos”, complementa.

Ante esto, la alcaldesa (s) de Valparaíso, Javiera García, indicó que en julio de 2023 se realizó un catastro técnico que identificó ejemplares a talar y otros con daño estructural. En el Parque Italia, dos árboles fueron talados según dicho reporte, pero no existía ningún antecedente que indicara que debía ser talado el aromo que cayó el martes, aunque sí requería poda, la que fue ejecutada. Además añadió que el ejemplar caído “no presentaba daño mecánico”, que se evaluará actualizar el catastro para priorizar intervenciones. A esto también añadió que durante el miércoles se taló preventivamente otro árbol que estaba junto al ejemplar caído, debido a los presuntos daños que pudo haber sufrido.