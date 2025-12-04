Ranking de las mejores universidades de América Latina: PUC queda en el top 3 y la U. de Chile fuera de las 10 mejores por primera vez

Este miércoles Times Higher Education, la reconocida revista británica especializada en educación superior, dio a conocer la nueva versión de su ranking de universidades latinoamericanas, el que viene publicando desde hace 10 años y siempre cuenta en su top 10 con instituciones chilenas.

Es así como en esta oportunidad Times Higher Education Latin America University Rankings de 2026 tiene entre los diez primeros lugares a la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), que se ubicó en el tercer puesto a nivel regional, un puesto más que en la edición anterior.

Sin embargo, la Universidad de Chile, que históricamente siempre estaba entre las entidades de educación superior más destacadas de la región, quedó por primera vez fuera de la decena de élite, cayendo del noveno al decimotercer lugar.

Para elaborar este ranking, Times Higher Education evaluó a 223 universidades de 16 países, con datos del período 2020 a 2025, en cinco áreas: investigación, enseñanza, ambiente de investigación, proyección internacional e industria.

Por segundo año consecutivo, la Universidad de São Paulo de Brasil mantuvo su posición como la mejor institución de América Latina, con lo que las instituciones brasileñas siguen dominando la lista, ya que, junto con dicha casa de estudios, otras siete de sus universidades están en los 10 primeros lugares.

Estas son Universidad de Campinas (2º lugar), Universidad Federal de Río de Janeiro (4º), Universidad Estadual Paulista (5º), Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (6º), Universidad Federal de Río Grande del Sur (8º) y la Universidad Federal de Minas Gerais (10º).

El listado con las 10 mejores instituciones de la edición 2026 de la clasificación universitaria lo completan dos casas de estudio mexicanas: Tecnológico de Monterrey, en la séptima ubicación, y la Tecnológico de Monterrey, en el noveno puesto.

En su comunicado, la misma revista afirma que los cambios metodológicos contribuyeron a algunas de las variaciones observadas este año. Esto porque anteriormente la puntuación en el ranking latinoamericano se basaba únicamente en una comparación con otras universidades de la región.

Sin embargo, en esta oportunidad la calificación se realizó a nivel global, al igual que en su World University Rankings, o ranking universitario mundial, provocando caídas significativas en las puntuaciones y las clasificaciones en toda la tabla, como en el caso de la Universidad de Chile.

No obstante, las casas de estudio chilenas presentes en el top 50 del ranking suman 12, ya que junto a las mencionadas PUC y U. de Chile, también aparecen la Universidad de Tarapacá (18º), la Universidad Adolfo Ibáñez (23º), la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (24º) y la Universidad de los Andes (29º).

Junto a ellas está la Universidad de Concepción (32º), la Universidad de La Frontera (36º), la Universidad de Santiago de Chile (39º), la Universidad Austral (41º), la Universidad Técnica Federico Santa María (44º) y la Universidad de Talca (44º).