Realizan inédito primer encuentro del Mineduc con todos los rectores de instituciones de Educación Superior

Un inédito primer encuentro de todos los rectores de instituciones de Educación Superior con el Ministerio de Educación se está desarrollando durante esta jornada.

La instancia tiene por objetivo que los rectores entreguen sus visiones de cómo sus casas de estudio han enfrentado las clases en medio de la pandemia. “Este primer encuentro constituye una instancia inédita por cuanto nunca antes se dieron cita absolutamente todos los rectores y rectoras de instituciones de educación superior. Queremos dar espacio para dar una reflexión y un diálogo en relación a los desafíos que presenta la educación superior en el contexto actual”, dijo el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.

En esa línea, en el encuentro, que se está dando de manera virtual, se dividirán grupos por salas con diversos temas: Investigación orientada, el aporte de la vinculación con el medio en el subsistema técnico-profesional, el aseguramiento interno de la calidad más allá de las estructuras organizacionales, fortalecimiento institucional para el logro de la acreditación, Articulación de trayectorias educativas y laborales, y Nuevas formas de aprender y enseñar.

El Presidente Sebastián Piñera dio el inicio de la cita, señalando que “la calidad de la educación superior no es un concepto estático determinado por definiciones ideológicas que muchas veces solo son contrarias o atentan contra la diversidad y libertad de proyectos educativos. La calidad de la educación es un concepto dinámico que se construye a partir de las capacidades, conocimientos, destrezas y aptitudes que hoy se requieren de un profesional técnico o universitario. Las instituciones de educación superior no solo tienen la gran responsabilidad de garantizar la calidad de la formación y educación que entregan, también tienen que asegurar que sea una educación y formación eficaz, una herramienta de movilidad social, de mayor igualdad de oportunidades, que permita mejorar la calidad de vida de los egresados y emparejar la cancha. De manera que cada vez más sean los méritos y no los privilegios que determinen el progreso humano y material de los chilenos”, dijo el Mandatario.

Por su parte, el ministro de la cartera, Raúl Figueroa, sostuvo que “esta pandemia nos da también un escenario muy interesante de cómo se viene el futuro y de cómo las instituciones de educación superior deberán adecuarse rápidamente a ese futuro, que siempre tiene el carácter de incierto, pero que nos obliga a estar en una posición de punta para entregar a nuestros estudiantes todo aquello que buscan al ingresar a su educación superior”.

“Este encuentro busca reunir no en una instancia protocolar, sino que en una instancia de trabajo a todas las instituciones de educación superior para, desde sus diferencias, ser capaces de concluir un sistema que ponga todos sus esfuerzos al desarrollo de nuestro país y también al máximo de las capacidades de nuestros estudiantes”, agregó Figueroa.