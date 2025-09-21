Reciclan casi 20 toneladas de basura tras cinco días de celebraciones en las fondas del Parque O’Higgins de Santiago

Tras cinco días de celebraciones, desde el municipio de Santiago entregaron un balance preliminar respecto al plan que habrían desarrollado para tratar los desechos generados en las fondas al interior del Parque O’Higgins.

En detalle, señalaron que se logró reciclar casi 20 toneladas de basura durante los cinco días de celebración, las que señalaron habrían sido recicladas “en un 100%”.

Entre los elementos recuperados, hay aproximadamente 1 tonelada de plástico mixto (plástico y cartón), 4 toneladas de vidrio y 1.000 litros de aceite vegetal usado.

Municipalidad de Santiago

También señalaron que se habría recolectado 1,5 toneladas de guano, que se habría originado de los caballos que desfilaron durante la Parada Militar el 19 de septiembre. Este material sería utilizado como abono para el Centro Educativo Ambiental (CEA)

Desde la municipalidad detallaron que la cifra reciclada podría aumentar tras el desmonte de los puestos. “Se espera que la cifra total aumente con el reciclaje de los palets, maderas, cartones, PVC y otros materiales de la infraestructura de las fondas", explicaron.

Para lograr la mayor cantidad posible de material reciclado, el municipio implementó durante las celebraciones una serie de medidas. Se instalaron puntos verdes, se entregaron vasos reutilizables y se generó un plan de reciclaje para los desechos generados por los fonderos.

“A los fonderos se les entregaron contenedores para separar los residuos y bidones para guardar el aceite utilizado en las cocinerías”, detallaron desde la municipalidad.