Tres personas lesionadas tras una riña durante el último día de la fiesta de La Pampilla en Coquimbo

Tres sujetos habrían resultado lesionados tras una riña la madrugada de este domingo en el último día de la celebración de la fiesta de La Pampilla de Coquimbo.

“Anoche se generó una pelea en donde resultaron lesionadas tres personas masculinas adultas de nacionalidades chilenas, las cuales se trasladaron por su propios familiares y amigos a los servicios de asistencia”, explicó el mayor de Carabineros Diego Brante, comisario de la 7° Comisaría de La Pampilla.

Carabineros habría buscado levantar más información sobre lo ocurrido en el lugar. Sin embargo, las víctimas se negaron a entregar más antecedentes y denunciar el hecho.

Desde el municipio de Coquimbo señalaron: “No se tiene mayor información de las circunstancias, de si fue al interior del recinto o en sus inmediaciones, dado que las personas se negaron a entregar información, por lo que Carabineros realizó una denuncia de oficio al Ministerio Público para que se puedan investigar las circunstancias y responsabilidades en los hechos”.

Según pudo conocer este medio, los afectados no se encontrarían en riesgo vital.