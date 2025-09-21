SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Desarticulan banda dedicada al robo de celulares en la Pampilla de Coquimbo: se recuperaron 35 dispositivos

Entre las víctimas figura la diputada Nathalie Castillo (PC), quien sufrió el robo de su dispositivo mientras participaba en las actividades oficiales al interior del recinto.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

Una investigación de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el Ministerio Público, permitió recuperar 35 teléfonos celulares robados durante las celebraciones de Fiestas Patrias en la Pampilla de Coquimbo.

Cabe señalar que entre las víctimas figura la diputada Nathalie Castillo (PC), quien sufrió el robo de su dispositivo mientras participaba en las actividades oficiales al interior del recinto

Según explicó el subprefecto José Luis Ortega, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Coquimbo, “los detectives desarrollaron diversas diligencias de análisis criminal e inteligencia policial para establecer la ubicación de los móviles sustraídos.”

En ese sentido, los funcionarios policiales “lograron dar con un domicilio en la Avenida Costanera, donde una banda mantenía 35 aparatos, logrando la detención de sus dos residentes”, señaló.

Los imputados corresponden a un hombre de 22 años y una mujer de 32, ambos chilenos.

Estos fueron puestos a disposición de la justicia y este domingo enfrentarán audiencia de control de detención y formalización en el Juzgado de Garantía de Coquimbo por los delitos de hurto y receptación flagrante de especies.

Lee también:

Más sobre:PampillaPDICoquimboFiestas PatriasCelularRobo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Eduardo Guerrero, a dos años del fraude a Primus Capital: “Ha sido la experiencia profesional más difícil de mi vida”

Klaus Schmidt-Hebbel: “Estoy seguro que Marcel no hubiese cometido los errores de los ministros actuales y del Presidente en el debate con el BC”

Juan Casassus, premio nacional de Educación: “El desfase es cada vez mayor entre lo que ocurre en la educación y las necesidades de una sociedad”

Las tensiones que presionan la candidatura de Kast

La batalla presidencial por el Presupuesto 2026

Los gremios empresariales miran el 2026: proyectan el PIB y fijan los principales riesgos para la economía

Lo más leído

1.
Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

2.
La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

3.
“Pasémoslo bien, pero con responsabilidad”: El mensaje del alcalde de Vichuquén días antes de ser detenido por conducir en estado de ebriedad

“Pasémoslo bien, pero con responsabilidad”: El mensaje del alcalde de Vichuquén días antes de ser detenido por conducir en estado de ebriedad

4.
Actualizan estado de salud de carabinero accidentado tras caer de su caballo en el Parque Padre Hurtado

Actualizan estado de salud de carabinero accidentado tras caer de su caballo en el Parque Padre Hurtado

5.
Carabinero sufre grave caída de caballo en pleno show en el Parque Padre Hurtado

Carabinero sufre grave caída de caballo en pleno show en el Parque Padre Hurtado

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Temblor hoy, domingo 21 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 21 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Lo que tienes que saber: Domingo 21 de septiembre

Lo que tienes que saber: Domingo 21 de septiembre

Lluvias se dejarán sentir este sábado en la Región Metropolitana: se extenderán hasta la madrugada del domingo

Lluvias se dejarán sentir este sábado en la Región Metropolitana: se extenderán hasta la madrugada del domingo

Desarticulan banda dedicada al robo de celulares en la Pampilla de Coquimbo: se recuperaron 35 dispositivos
Chile

Desarticulan banda dedicada al robo de celulares en la Pampilla de Coquimbo: se recuperaron 35 dispositivos

Temblor hoy, domingo 21 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Juan Casassus, premio nacional de Educación: “El desfase es cada vez mayor entre lo que ocurre en la educación y las necesidades de una sociedad”

Eduardo Guerrero, a dos años del fraude a Primus Capital: “Ha sido la experiencia profesional más difícil de mi vida”
Negocios

Eduardo Guerrero, a dos años del fraude a Primus Capital: “Ha sido la experiencia profesional más difícil de mi vida”

Gasto público: Es hora de actuar

Klaus Schmidt-Hebbel: “Estoy seguro que Marcel no hubiese cometido los errores de los ministros actuales y del Presidente en el debate con el BC”

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial
Tendencias

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Las lecciones que aprendieron los ganadores de la lotería (y qué arrepentimientos tuvieron)

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

Jorge Martínez: “Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud”
El Deportivo

Jorge Martínez: “Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud”

Los detalles y las millonarias cifras que marcarán la fiesta del Mundial Sub 20

El llamado de los Cóndores de cara a la vuelta con Samoa: “Hay que llenar el Sausalito; que la gente juegue su partido”

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Bullicio y serenidad
Cultura y entretención

Bullicio y serenidad

Monja y poeta: un relato de Jaime Bayly

Pedro Mairal, escritor argentino: “La verdad, no soy optimista, me parece que hay una furia en el aire”

De las pantallas a las calles: Cómo la Generación Z está sacudiendo a los gobiernos del sur de Asia
Mundo

De las pantallas a las calles: Cómo la Generación Z está sacudiendo a los gobiernos del sur de Asia

California introduce nuevas restricciones para frenar las tácticas antiinmigración de Trump

Misión de EE.UU. ante la OTAN condena enérgicamente la violación rusa del espacio aéreo estonio

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención