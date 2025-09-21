Desarticulan banda dedicada al robo de celulares en la Pampilla de Coquimbo: se recuperaron 35 dispositivos

Una investigación de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el Ministerio Público, permitió recuperar 35 teléfonos celulares robados durante las celebraciones de Fiestas Patrias en la Pampilla de Coquimbo.

Cabe señalar que entre las víctimas figura la diputada Nathalie Castillo (PC), quien sufrió el robo de su dispositivo mientras participaba en las actividades oficiales al interior del recinto

Según explicó el subprefecto José Luis Ortega, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Coquimbo, “los detectives desarrollaron diversas diligencias de análisis criminal e inteligencia policial para establecer la ubicación de los móviles sustraídos.”

En ese sentido, los funcionarios policiales “lograron dar con un domicilio en la Avenida Costanera, donde una banda mantenía 35 aparatos, logrando la detención de sus dos residentes”, señaló.

Los imputados corresponden a un hombre de 22 años y una mujer de 32, ambos chilenos.

Estos fueron puestos a disposición de la justicia y este domingo enfrentarán audiencia de control de detención y formalización en el Juzgado de Garantía de Coquimbo por los delitos de hurto y receptación flagrante de especies.