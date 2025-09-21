“Pasémoslo bien, pero con responsabilidad”: El mensaje del alcalde de Vichuquén días antes de ser detenido por conducir en estado de ebriedad

1,78 gramos de alcohol por litro de sangre -cifra que supera ampliamente el límite legal de 0,8 gramos- arrojó la prueba de alcotest que se le realizó al alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera Bravo (RN), tras ser detenido por conducir en estado de ebriedad y darse a la fuga de un control policial.

El delito fue perpetrado la tarde del viernes 19 de septiembre, cuando personal de Carabineros fue alertado por un vehículo que se desplazaba a alta velocidad, adelantando imprudentemente a otros autos.

Según detalló el fiscal jefe (s) de Licantén, Jaime Rojas, el jefe comunal fue fiscalizado por conducir a alta velocidad por la Ruta J-60 de El Maule, frente al retén policial La Huerta, aseverando que “ el conductor del móvil no hace caso a la señal de detención de Carabineros y sigue su camino ”.

Fue en este contexto, que el imputado avanzó con su recorrido hasta ser detenido en el sector de La Cuesta Colorada, en la comuna de Hualañé.

Tras lo anterior, debió comparecer este sábado ante la justicia, siendo formalizado por el ilícito de conducción en estado de ebriedad.

En la instancia, la Fiscalía del Maule solicitó que a Rivera se le requiriese su licencia de conducir, lo cual fue determinado por el juez de Garantía, imponiendo además la medida cautelar de arraigo nacional y se establecieron 3 meses para el desarrollo de la investigación.

Cabe señalar que el 1 de septiembre pasado, en un tradicional “esquinazo” para dar inicios a los festejos de Fiestas Patrias, realizado en la Plaza de Armas de Vichuquén, el alcalde Rivera llamó a los presentes a “pasarlo bien, pero con responsabilidad”.

“Ya comenzamos nuestro mes donde además de celebrar, pasarlo bien y juntarnos con nuestros amigos, también tiene que ser una fiesta donde reine la unidad, el cariño, el entregarnos apoyo con también familias que lo han pasado mal. Un tremendo saludo, disfrutemos nuestras Fiestas Patrias como corresponden, pasémoslo bien, pero con responsabilidad también”, expresa en el mensaje.

Tras el suceso, el jefe comunal entregó sus descargos, manifestando a través de una publicación en su cuenta de Instagram que “errar es humano, me tocó y se asume como hombre, un error del que estoy seguro aprenderé mucho”.

“ No le hice daño a nadie, pero claramente fallé, les pido disculpas a quienes desilusioné ”, añadió, al mismo tiempo que descartó haber intentado huir.

Concejo Municipal fija postura

En medio de la polémica, los concejales y concejalas de Vichuquén emitieron una declaración pública donde manifestaron su rechazo y preocupación por los hechos que involucran al alcalde Rivera.

“Lamentamos profundamente y rechazamos con la mayor seriedad los hechos que involucran al alcalde de nuestra comuna, detenido por Carabineros de Chile por conducir en estado de ebriedad en un vehículo fiscal”, señalaron.

La corporación remarcó además su respeto a la institucionalidad, expresando confianza en que las investigaciones serán llevadas adelante con rigor y celeridad por parte de la justicia.

Asimismo, hicieron un llamado a la ética y probidad, recordando que las autoridades deben ser un ejemplo de responsabilidad y conducta intachable. En esa línea, anunciaron que evaluarán las medidas administrativas que correspondan en el marco de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Finalmente, los concejales subrayaron su compromiso con la comunidad de Vichuquén, asegurando que su deber principal es resguardar la confianza de los habitantes y garantizar que este episodio no afecte el desarrollo ni el bienestar de la comuna.