Actualizan estado de salud de carabinero accidentado tras caer de su caballo en el Parque Padre Hurtado

Segundos críticos se vivieron la tarde de este sábado en el Parque Padre Alberto Hurtado, en la comuna de La Reina, durante una exhibición ecuestre del Cuadro Verde de Carabineros por las celebraciones de Fiestas Patrias.

En plena presentación, y ante cientos de personas, uno de los jinetes perdió el control de su caballo al tomar una curva, lo que provocó que el uniformado quedara colgando del animal, episodio que alarmó a los asistentes.

Tras el accidente, el equino continuó corriendo por la explanada, mientras el funcionario se golpeaba contra el suelo y las extremidades posteriores del caballo. El espectáculo debió interrumpirse para prestar auxilio al uniformado, que fue trasladado rápidamente al Hospital de Carabineros (Hoscar).

Parte médico

Tras el incidente, el doctor Raúl Lynch, médico de turno del Hospital de Carabineros, entregó un balance del estado de salud del funcionario.

“El paciente ingresó estable, sin compromiso de conciencia. Se le realizaron exámenes, escáner y se descartó patología neurológica. Se le revisaron las piernas, se le tomaron radiografía y, gracias a Dios, no encontramos ninguna lesión tipo fractura”, explicó.

El especialista añadió que el uniformado presenta lesiones de menor gravedad.

“Tiene un esguince de tobillo y un esguince cervical. Y el plan que tenemos con él es mantener la observación por 24 horas para ver cómo evoluciona y probablemente mañana ya darlo de alta”, acotó.

Por su parte, el capitán Carlos Díaz, de la 73ª Comisaría Temporal Parque Padre Alberto Hurtado, detalló la secuencia del accidente y las medidas adoptadas tras el hecho.

“En este contexto, el Cuadro Verde, conjunto recreativo de caballería de Carabineros, se ha presentado en distintos lugares. Es así que el día de hoy, en el Parque Padre Alberto Hurtado, y durante una presentación, lamentablemente, ocurrió un accidente con uno de nuestros jinetes. En este sentido, el jinete fue arrastrado por el caballo en un par de metros, quedando policontuso y sufriendo algunas lesiones”, relató.

El oficial destacó la rápida reacción de los equipos médicos y el estado estable del funcionario.“Afortunadamente, el carabinero fue trasladado rápidamente por la asistencia médica del parque hasta el hospital institucional, donde hoy se encuentra hospitalizado en observación y en espera de la evolución de sus lesiones”, dijo.

Asimismo, recalcó que el funcionario “se encuentra fuera de riesgo vital y no posee lesiones de gravedad”, al tiempo que informó sobre el estado del animal.

“Respecto del caballo, no sufrió lesión y fue atendido por parte del personal veterinario que pertenece a la institución, encontrándose en óptimas condiciones”, sentenció.