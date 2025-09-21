Imputada queda en prisión preventiva por parricidio en Quintero: se entregó voluntariamente y confesó el crimen

Este viernes se registró un parricidio en Quintero, Región de Valparaíso.

Se trata de una mujer que asesinó a su cónyuge con un arma blanca. Lugo de cometer el delito, la imputada se entregó en una comisaría de carabineros de la comuna El Tabo y confesó el crimen.

El fiscal jefe de Quintero, Pablo Bravo, comentó que “es un parricidio cometido el día viernes 19 en horas de la tarde, donde la imputada, que es la cónyuge de la víctima, había viajado el día miércoles desde Santiago con la intención de matar. Así lo indica ella, ya que se encuentra confesa de matar a su cónyuge . Cabe destacar que ellos ya estaban separados”.

“Desde el miércoles en la tarde estuvieron juntos y donde habían bebido. Mientras la víctima se encontraba acostado en una cama ella con un cuchillo lo asesinó, dándole una estocada a la altura del tórax y cerca del corazón”, subrayó.

El fiscal agregó que “la audiencia se realizará este día porque la imputada había huido del lugar y se entregó este sábado en horas de la tarde en una unidad policial de carabineros de la comuna El Tabo”.

Sumó que “en ese lugar confiesa el hecho y se solicita por el fiscal de turno una orden de detención. Se investiga el hecho desde el día uno por la Policía de Investigaciones y la Brigada de Homicidios de Valparaíso”.