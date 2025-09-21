SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Imputada queda en prisión preventiva por parricidio en Quintero: se entregó voluntariamente y confesó el crimen

De acuerdo a la Fiscalía, se dictaminó un plazo de investigación de 100 días por el delito de parricidio consumado.

María José HalabiPor 
María José Halabi
(Foto referencial: Sebastian Cisternas/ Aton Chile) SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE.

Este viernes se registró un parricidio en Quintero, Región de Valparaíso.

Se trata de una mujer que asesinó a su cónyuge con un arma blanca. Lugo de cometer el delito, la imputada se entregó en una comisaría de carabineros de la comuna El Tabo y confesó el crimen.

El fiscal jefe de Quintero, Pablo Bravo, comentó que “es un parricidio cometido el día viernes 19 en horas de la tarde, donde la imputada, que es la cónyuge de la víctima, había viajado el día miércoles desde Santiago con la intención de matar. Así lo indica ella, ya que se encuentra confesa de matar a su cónyuge. Cabe destacar que ellos ya estaban separados”.

“Desde el miércoles en la tarde estuvieron juntos y donde habían bebido. Mientras la víctima se encontraba acostado en una cama ella con un cuchillo lo asesinó, dándole una estocada a la altura del tórax y cerca del corazón”, subrayó.

El fiscal agregó que “la audiencia se realizará este día porque la imputada había huido del lugar y se entregó este sábado en horas de la tarde en una unidad policial de carabineros de la comuna El Tabo”.

Sumó que “en ese lugar confiesa el hecho y se solicita por el fiscal de turno una orden de detención. Se investiga el hecho desde el día uno por la Policía de Investigaciones y la Brigada de Homicidios de Valparaíso”.

“Este día se formalizó a la imputada por el delito de parricidio consumado y se dispuso la prisión preventiva, solicitada por la Fiscalía, por parte del juez por peligro para la sociedad. También se dictaminó un plazo de investigación de 100 días”, concluyó el fiscal.

Lee también:

Más sobre:PolicialRegión de ValparaísoQuinteroParricidio

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Valparaíso alcanza un 50% de ocupación hotelera durante Fiestas Patrias

Balance de fondas tras lluvias en RM: administradores destacan un positivo funcionamiento

Gobierno afgano responde a Trump y descarta entrega de base aérea de Bagram a Estados Unidos: “No es posible”

Muerte de joven en fonda de Puchuncaví: amplían detención de funcionario de la PDI involucrado

“Están recompensando al terrorismo”: Netanyahu critica reconocimiento de Reino Unido, Australia y Canadá al Estado Palestino

Familia y autoridades intensifican búsqueda de joven en Río Rahue: lleva seis días desaparecido

Lo más leído

1.
La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

2.
Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

3.
Actualizan estado de salud de carabinero accidentado tras caer de su caballo en el Parque Padre Hurtado

Actualizan estado de salud de carabinero accidentado tras caer de su caballo en el Parque Padre Hurtado

4.
Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

5.
Jorge Martínez: “Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud”

Jorge Martínez: “Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Tras el fin de Fiestas Patrias: cuántos días feriados le quedan al 2025

Tras el fin de Fiestas Patrias: cuántos días feriados le quedan al 2025

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Getafe por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Getafe por LaLiga en TV y streaming

Imputada queda en prisión preventiva por parricidio en Quintero: Se entregó voluntariamente y confesó el crimen
Chile

Imputada queda en prisión preventiva por parricidio en Quintero: Se entregó voluntariamente y confesó el crimen

Valparaíso alcanza un 50% de ocupación hotelera durante Fiestas Patrias

Tras el fin de Fiestas Patrias: cuántos días feriados le quedan al 2025

Eduardo Guerrero, a dos años del fraude a Primus Capital: “Ha sido la experiencia profesional más difícil de mi vida”
Negocios

Eduardo Guerrero, a dos años del fraude a Primus Capital: “Ha sido la experiencia profesional más difícil de mi vida”

Gasto público: Es hora de actuar

Klaus Schmidt-Hebbel: “Estoy seguro que Marcel no hubiese cometido los errores de los ministros actuales y del Presidente en el debate con el BC”

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño
Tendencias

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las siete maravillas del mundo

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Jorge Sampaoli explica por qué no cedió a Iván Román para el Mundial Sub 20
El Deportivo

Jorge Sampaoli explica por qué no cedió a Iván Román para el Mundial Sub 20

Con el máximo favorito y varios nominados: la Ligue 1 reprograma partido del PSG a la misma hora que el Balón de Oro

“Búscame, que voy a estar ahí”: revelan cómo Alexis Sánchez preparó su primer gol en el Sevilla

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Bullicio y serenidad
Cultura y entretención

Bullicio y serenidad

Monja y poeta: un relato de Jaime Bayly

Pedro Mairal, escritor argentino: “La verdad, no soy optimista, me parece que hay una furia en el aire”

Gobierno afgano responde a Trump y descarta entrega de base aérea de Bagram a Estados Unidos: “No es posible”
Mundo

Gobierno afgano responde a Trump y descarta entrega de base aérea de Bagram a Estados Unidos: “No es posible”

“Están recompensando al terrorismo”: Netanyahu critica reconocimiento de Reino Unido, Australia y Canadá al Estado Palestino

“Nos acerca a la soberanía”: Ministra de Relaciones Exteriores de Palestina valora el reconocimiento de tres nuevos países

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención