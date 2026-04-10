Rector Montecinos tras declarar por agresión por Lincolao: “No sé militancias de estudiantes, eso es parte de la investigación”

El rector de la Universidad Austral de Chile (UACh), Egon Montecinos, declaró este viernes en el marco de la investigación por la agresión que sufrió la ministra de Ciencia e Innovación, Ximena Lincolao.

Durante la mañana, Montecinos llegó hasta la Fiscalía de Valdivia para prestar declaración por los hechos ocurridos en la inauguración del año académico de la casa de estudios.

A la salida, el rector se refirió brevemente a lo ocurrido, señalando que “no sé militancias de estudiantes, eso es parte de la investigación”, a la vez que reiteró que “estamos colaborando con la investigación”.

Cabe recordar que en horas de la mañana la autoridad universitaria había adelantado que entregaría antecedentes respecto al ingreso de los estudiantes al recinto. En particular, apuntó a que estos habrían accedido por una puerta que solo puede abrirse desde el interior.

“Hoy día voy a la fiscalía a declarar y voy a poner a disposición este antecedente también de la fiscalía, porque ese hecho permitió que los estudiantes ingresaran una vez que la ministra había concluido su conferencia”, señaló en conversación con Radio Duna.