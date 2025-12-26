Región del Maule: Carabineros detiene a sujeto tras ser sorprendido quemando pasto seco con encendedor

Carabineros reportó que realizó la detención de un individuo que fue sorprendido en la Ruta K-620 en Talca, utilizando un encendedor para prender pasto seco.

Fue a raíz de denuncias efectuadas por vecinos del sector, qué personal uniformado acudió a la Ruta K-620, a la altura del cruce Numpay, Talca, donde sorprendieron a un individuo agachado mientras utilizaba un encendedor para prender pasto seco.

En este contexto, Carabineros detuvo en flagrancia al sujeto, identificado con las iniciales F.J.H.D. de 43 años, con antecedentes policiales por distintos delitos, dentro de uno de ellos “tala, destrucción e incendio de árboles”.

Desde Carabineros indicaron que el lugar donde el sujeto intentó realizar dicho incendio es “el mismo lugar donde se encuentra emplazado el incendio que afecta al cerro Maule con más de 1.000 hectáreas consumidas, el cual se encuentra, al momento, controlado”.