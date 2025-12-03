Regiones de O’Higgins y Valparaíso: declaran alerta roja en las comunas de Las Cabras y Olmué por incendios forestales

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en la comuna de Las Cabras, en la Región de O’Higgins, y en la comuna de Olmué y Santo Domingo, en la Región de Valparaíso.

Además, desde la entidad solicitaron la evacuación del sector de Panguirosa, en la comuna de Santo Domingo. En este siniestro, según informó la Corporación Nacional Forestal (Conaf), son 30 hectáreas afectadas , además de que destinaron seis brigadas, cuatro técnicos, tres aviones cisterna, un helicóptero, un avión de coordinación, un avión de observación y una maquinaria pesada.

Por su parte, en el incendio de Las Cabras el organismo señaló que son seis hectáreas consumidas por el fuego, y los recursos desplegados son seis brigadas, un técnico, dos aviones cisterna, dos helicópteros y dos camiones cisterna de Conaf; además de camión cisterna municipal y Carabineros.

Mientras que en Olmué el siniestro quemó una hectárea; sin embargo, desde la entidad forestal aseveraron que está controlado.