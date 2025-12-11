VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Registro Civil extiende horario para retirar documentos de identificación previo a las elecciones

    Desde la entidad precisaron que la extensión es exclusiva para el retiro de documentos de identificación y que, al igual que en las elecciones anteriores, expertos estarán desplegados en los locales de votación para solucionar dudas.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    RAUL BRAVO/ATON CHILE

    La mañana de este jueves, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, junto a la directora nacional (s) del Servicio de Registro Civil e Identificación, Elssy Sobino, informaron sobre los documentos de identificación necesarios para sufragar el próximo domingo 14 de diciembre en las elecciones presidenciales.

    El secretario de Estado recalcó que, al igual que en elecciones anteriores, para emitir el sufragio los votantes deben portar su cédula de identidad o pasaporte. Gajardo recalcó que “con ningún otro documento” se puede efectuar el trámite.

    “No pueden emitir su derecho al sufragio con una fotocopia de la cédula de identidad, una fotocopia del pasaporte o con alguna imagen que tengan en sus teléfonos celulares, no”, sostuvo.

    Además, indicó que la cédula de identidad puede estar vencida. “Pueden estar vigentes hasta el año anterior a la elección, es decir, hasta el día 13 de diciembre del año 2024. También pueden ejercer su derecho al sufragio si tienen una cédula de identidad que no esté bloqueada y que se encuentre vigente hasta el año 2024″.

    Al igual que en la primera vuelta, el Registro Civil ha extendido su horario de atención para retirar documentos de identificación.

    Normalmente, las oficinas abren a las 9.00 y cierran a las 14:00 horas. Sin embargo, desde inicios de esta semana y hasta mañana viernes, cerrarán sus puertas a las 16.00 horas.

    “Son alrededor de 100 mil cédulas de identidad las que se encuentran disponibles para retiro y por lo mismo es tan importante, porque son los documentos válidos para emitir el derecho al sufragio, que las personas vengan a las oficinas del Registro Civil”, indicó Gajardo.

    La directora del Registro Civil aclaró que este horario de extensión “es exclusivo para el retiro de documentos de identificación, porque la gente podría también confundirse y pensar que vamos a estar atendiendo otro servicio”.

    “Es solamente para identificación”, recalcó y agregó que el documento se debe retirar “donde las personas declararon que quisieran retirar su documento”.

    Asimismo, explicó que el día de las elecciones el Registro Civil estará desplegado en los locales de votación con sus “expertos de identificación, lo que va a permitir es que podamos solucionar cualquier disyuntiva que se pueda producir en aquellos locales, precisamente con algunas dudas que tienen algunas personas cuando van a votar respecto a sus documentos”.

    Dentro de las situaciones que han presenciado, Sobino señaló que hay casos donde “se hacen cambios de apellido que pueden no estar reflejados por la fecha en la que se realizó y entonces ahí nuestros expertos obviamente pueden validar esa identificación”.

    Más sobre:EleccionesRegistro CivilJaime GajardoElssy Sobino

