Relator deportivo Ernesto Díaz Correa sufre violenta encerrona en San Bernardo

El conocido relator deportivo, Ernesto Díaz Correa, fue víctima de una violenta encerrona en horas de la noche en la comuna de San Bernardo en la Región Metropolitana.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram es que el relator dio a conocer el hecho señalando que “estoy acá en la comisaría de San Bernardo porque me acaban de hacer una encerrona”.

Según explicó, los delincuentes en la ocasión le sustrajeron su vehículo Mazda 6 del año 2020, patente PF PG 15, de color blanco.

De acuerdo a lo que relató, junto con sustraerle el automóvil los individuos le robaron el celular y las llaves. “Eran tres delincuentes con pistola, armados”, detalló.

En sus redes sociales, el relator deportivo además compartió un registro del asalto, en donde se puede ver como le sustraen el vehículo para luego darse a la fuga.