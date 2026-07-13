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    Renée Rivero: “Tenemos una oportunidad histórica para fortalecer nuestro servicio al país y la incidencia en el debate público”

    La académica es una de las candidatas para el decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. La abogada da su diagnóstico de esta unidad académica y detalle sus propuestas. "El foco que yo quiero poner en mi gestión es de mucha innovación", dice.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    La académica Renée Rivero.

    La abogada y académica del Departamento de Derecho Procesal, Renée Rivero, es exalumna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Fue ayudante, luego se fue a doctorar a España y al volver entró en la carrera académica donde permanece hasta el día de hoy.

    La exvicedecana es una de las candidatas para suceder al decano Pablo Ruiz-Tagle, de quien es cercana, ya que lo acompañó en su campaña e incluso se desempeñó como su vicedecana.

    A solo horas de que comiencen las elecciones en la facultad de Pío Nono, Rivero detalla cuál será su sello en caso de que triunfe en los comicios. La abogada pone énfasis en la innovación y pese a valorar los logros obtenidos por el actual decano, toma distancia y explica sus ideas prioritarias para la facultad.

    ¿Por qué quiso ser candidata a decana?

    La semana pasada tuvimos un debate con los estudiantes y yo cerré mi presentación diciendo que me siento hija de esta universidad y de esta facultad en particular. Y por cosas de la vida, el año 2018, el decano Pablo Ruiz-Tagle me invitó a trabajar en su equipo, en esa decanatura. Estábamos en medio de una crisis tremenda de la toma feminista. El decano Harasic había renunciado, estábamos con una facultad a la deriva en aquella época y él me propuso trabajar en su candidatura. Fui su jefa campaña y luego asumí el vicedecanato cinco años. Entonces, la verdad es que lo que me anima es la experiencia adquirida.

    ¿Cómo fue esa experiencia?

    Estuve cinco años desempeñándome en ese cargo y yo creo que impulsamos buenos proyectos que hoy día son una realidad. Las obras de infraestructura, la creación en temas de género. En ese momento, trabajamos internamente con las profesoras en los protocolos de género. Nos tocó después el estallido, la pandemia. Me tocó también implementar el sistema de voto electrónico en la facultad por primera vez. En fin, es decir, creo que tengo un conocimiento bastante profundo de la facultad y de la universidad, que me da esa experiencia que es importante para conducir una facultad que, además, hoy día es cada vez más compleja. Por mi parte hay una motivación y una vocación esencialmente de servicio al país, porque esta facultad, cuando fue creada, se forjó justamente para eso, para crear las instituciones de este país, como dijo don Andrés Bello.

    ¿Cuál es la evaluación del estado actual en el que se encuentra la Facultad de Derecho?

    La facultad ha adquirido una madurez, tranquilidad y estabilidad que es muy apreciada por todo el claustro. Estos ocho años han logrado pacificar, dar una estabilidad y una convivencia interna muy propositiva y una estabilidad que se requería hace mucho tiempo. Entonces, mi diagnóstico esencial es que la facultad hoy día está en condiciones de dar un salto, tenemos una oportunidad histórica para fortalecer nuestro servicio al país y la incidencia en el debate público. Hemos trabajado como comunidad arduamente estos años en limpiar esa prejuicio de una facultad en toma. En esta facultad se debate, se delibera. Es la facultad que tiene mayor cantidad de profesores, doctores y de las más diversas posiciones. Nuestro estudiantado también es muy diverso y ese es el principal valor que debemos cuidar.

    ¿Cuál es su evaluación del desempeño de lo que fueron los dos periodos del decano Ruiz-Tagle?

    Me han preguntado mucho si yo soy la continuidad.

    Se dice que es la candidata oficialista.

    Y no considero que eso sea así. No puedo negar que fui parte de esta administración y me siento orgullosa de lo que se hizo, de lo que conseguimos hacer y todo lo que se logró. En temas de infraestructura, se hicieron muchísimas cosas. Y me siento parte de esa gestión y yo con el decano Ruiz-Tagle le tengo un aprecio y un cariño, pero soy una persona distinta y que uno haya estado en una gestión no significa que deba estar de acuerdo con todas las cosas.

    ¿Cómo cuales?

    Se hicieron muchas cosas positivas y buenas que hay que cuidar, mantener y potenciar. Aquí no se trata de venir, avanzar y cambiar todo, para nada. Al contrario, yo creo que el plan de investigación, por ejemplo, hay que potenciarlo y reforzarlo. Todo el tema de infraestructura, la calma y la tranquilidad que se ha logrado, la estabilidad que se ha logrado en esta escuela, es algo que hay que cuidar como un valor muy preciado . Ahora, hay ciertas cosas que yo creo que no se pudo avanzar o aún falta.

    ¿Qué aspectos?

    Estoy pensando, por ejemplo, en la internacionalización, que yo creo que hay mucho trabajo por hacer ahí en el posgrado. Falta también avanzar en la investigación colectiva. Hoy día estamos muy centrados en la investigación individual, que era necesario y hay que seguir haciéndolo, pero ahora es el momento de dar el salto hacia otras cosas. Y esos saltos, hay que hacerlos cuidando la tradición, pero también no puede impedirnos innovar. El foco que yo quiero poner en mi gestión es de mucha innovación, mucho trabajo colectivo y también integración con la universidad. Hemos desaprovechado la oportunidad de hacer alianzas estratégicas más potentes para trabajar conjuntamente por el país.

    ¿Cuál espera que sea su sello?

    El equilibrio entre cuidar nuestra tradición, pero también mirar el futuro e innovar. Tenemos una oportunidad histórica para fortalecer nuestra incidencia en el debate público y nuestro rol de servicio al país. Ese me gustaría que fuera mi sello. La facultad ha descansado demasiado en el esfuerzo individual de sus profesores y ese esfuerzo se ha fragmentado, se dispersa y finalmente no llega, se diluye. Quiero que ese esfuerzo se articule institucionalmente para que potenciemos ese rol. Además, a mí me gustaría hacerlo también con otras facultades, sumando la mirada interdisciplinaria en esto.

    Más sobre:Renée RiveroFacultad Derecho Universidad de Chile

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