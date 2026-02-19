Reportan fuerte explosión e incendio en Renca: hay heridos y vehículos quemados

Una fuerte explosión generó un incendio de gran magnitud la mañana de este jueves en el límite entre las comunas de Renca y Quilicura, al norte de la Región Metropolitana.

Según un primer informe preliminar del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la emergencia se suscitó por “la explosión de un camión que transportaba gas y, posteriormente, el fuego se propagó a las cercanías“.

El camión chocó con barreras de contención y volcó.

Santiago, 19 de Febrero 2026. Explosion de Camion de transporte de materiales peligrosos en Enlace General Velasquez genera emergencia y danos a los alrededores Diego Martin/Aton Chile Diego Martin/Aton Chile

La explosión generó focos de incendio en distintos vehículos que se encontraban en la Autopista Central y estacionados en la zona.

“Al momento se evalúan cuatro personas lesionadas, para trasladar a recinto asistencial”, indicaron en Senapred.

Trabajan en el lugar Bomberos de Santiago, Carabineros, SAMU, Mutual, Autoridad Sanitaria y personal de Autopista.

Bomberos de Santiago se ha trasladado con voluntarios de máquinas de 10 compañías debido al siniestro. Asimismo informaron que ya están evaluando la cantidad de personas lesionadas, junto al equipo de Carabineros, Mutual, SAMU, autoridad sanitaria y personal de la autopista.

La situación se generó en la vía local de la Ruta 5 al sur, a la altura de General Velásquez.

Desde la Municipalidad de Renca explicaron que la emergencia ocurrió en un punto que limita con Quilicura y afecta a ambas comunas.

El municipio resaltó que desde el primer momento activaron su protocolo de emergencia y mantiene todos sus equipos desplegados en terreno.

Ante la columna de humo originada, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de la Región Metropolitana entregó recomendaciones a los vecinos de la zona norte de la capital, sugiriendo cerrar puertas y ventanas para evitar que el humo ingrese a los domicilios.

La plataforma Transporte Informa detalló que la circulación de vehículos debió suspenderse por General Velásquez al norte desde Dorsal y al sur desde la Ruta 5. También, se suspendió el tránsito vehicular en la caletera Presidente Frei Montalva al sur desde el nudo de Quilicura.