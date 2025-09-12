SUSCRÍBETE
Nacional

Reprograman audiencia de preparación de juicio oral por el triple homicidio de carabineros en Cañete

La audiencia, que inicialmente se realizaría este viernes, quedó programada para el próximo 20 de octubre.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
MARIO TELLEZ

El Juzgado de Garantía de Cañete decidió reprogramar la audiencia de preparación de juicio oral por el homicidio de tres carabineros ocurrido en abril de 2024 en Cañete. La decisión se dio luego de que la Defensoría Penal Pública acusara a la Fiscalía de no entregar una serie de documentos y archivos que aparecen en la acusación.

La defensa solicitó reprogramar la audiencia argumentando que sin acceso completo a los antecedentes no es posible discutir en forma válida la admisibilidad de las pruebas.

Durante el jueves fue presentado un recurso de amparo por parte de la defensa, el cual fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Concepción, sin embargo, tras esto es que recurrieron a la Corte Suprema.

Según señaló Katherine Valdés Rebolledo, Defensora Penal Pública, “el Tribunal de Garantía de Cañete acogió la solicitud de la defensa de reagendar la audiencia de preparación de juicio oral, reconociendo el derecho al debido proceso y a una defensa técnica de los hermanos Antihuen”.

“El Ministerio Público deberá remitir todos y cada uno de los documentos, ya que sin la copia íntegra de estos antecedentes acusatorios, lo cierto es que no es posible defender de manera justa a nuestros representados. Aquí no se trata de una dilación innecesaria, sino de la existencia de millones de archivos que deberán ser ponderados durante este periodo previo a la audiencia del 20 de octubre del presente año”, agregó.

De esta forma la audiencia quedó reprogramada para el lunes 20 de octubre a las 15:00 horas.

Cabe recordar que los hechos se registraron la madrugada del 27 de abril de 2024, cuando los uniformados de carabineros, sargento Carlos Cisterna (43) y los cabos primero Sergio Arévalo (34)y Misael Vidal (30), fueron emboscados mientras se dirigían a una vivienda con el fin de verificar el cumplimiento de una medida cautelar.

Por el hecho se encuentran imputados los hermanos Tomás, Yeferson y Felipe Antihuen Santi, así como Nicolás Rivas Paillao.

