Rescatan a los cuatro tripulantes de catamarán que se hundió en Corral

Unidades de la Armada de Corral y Valdivia, junto a barcazas de conectividad Mailén y Cullamó, desarrollaron un operativo para rescatar a los cuatro tripulantes del catamarán Akeron, embarcación que se hundió en cercanías de punta San Carlos, poco antes de las 9.00 horas de este lunes.

Las maniobras permitieron rescatar con vida a los afectados.

Los cuatro tripulantes rescatados fueron recibidos por ambulancias del SAMU en Niebla y trasladados a un centro asistencial.

En Corral se alertó de condiciones de mal tiempo y se dispuso el cierre del puerto dentro y fuera de la bahía para embarcaciones menores, suspendiéndose faenas de buceo, remolque, carga y descarga y trabajos portuario.