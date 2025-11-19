Retiran 80 toldos azules en nuevo operativo en barrio Meiggs: instalaron barricadas para evitarlo

Un nuevo operativo se llevó a cabo durante la mañana de este miércoles en el Barrio Meiggs, hasta donde llegó personal de Control de Orden público de Carabineros (COP) con el fin de retirar un grupo de 'toldos azules’ que se habían instalado en el lugar.

El operativo se llevó a cabo en calle Sazié con Exposición, donde se logró el retiro de 80 toldos azules que se encontraban instalados.

A raíz del hecho, es que vendedores se opusieron a la situación instalando una barricada.

Según detalló el el teniente coronel de Carabineros, Pablo Hernández, jefe operativo nocturno de Zona Metropolitana, en declaraciones recogidas por CNN Chile, “con el fin de evitar el accionar policial a raíz de la instalación del comercio informal en la línea de Sazié, encienden barricadas, obstaculizando la vía”.

De acuerdo a lo que añadió, “se logró el despeje de unos 80 toldos azules que estaban instalados”, agregando que algunos comerciantes “prefirieron retirarse por lo que estaba aconteciendo y quedaron finalmente los que están con su patente al día“,