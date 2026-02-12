SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Revés para la Fiscalía: jueza decreta ilegal declaración de Eduardo Lagos que acusó a Vivanco de vender fallos

    Pese a que la magistrada Michel Ibacache estimó que el testimonio no se apegó a la ley, el acta se mantendrá en el expediente de la causa y podría ser utilizado para fundar argumentaciones y eventuales resoluciones de magistrados que revisen la causa.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Eduardo Lagos. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En medio de un extenso debate que se llevó bajo reserva en la sala 103 del edificio C del Centro de Justicia, la jueza Michel Ibacache acogió parte de los argumentos expuestos por la defensa de Eduardo Lagos y declaró ilegal la declaración que el imputado prestó el pasado 6 y 7 de enero, en el marco de la denominada trama bielorrusa.

    Según quienes conocieron el tenor de la resolución de la magistrada comentan que Ibacache estimó que no existe un medio -auditivo o de video- para comprobar lo que señala el acta de la declaración que incorporó la Fiscalía a la carpeta investigativa. También la jueza estimó que hay incongruencias sobre la realización del proceso.

    Según Lagos, parte del contenido de dicha acta no corresponde al testimonio que él brindó, principalmente en lo referente a la parte del acta en que se consigna que el imputado compró fallos a la exministra Ángela Vivanco a través de su pareja Gonzalo Migueles. Pese a la postura de la defensa, desde el Ministerio Público aseguran esa parte del testimonio es verídico y corresponde a lo declarado por Lagos.

    Además de esos argumentos, el tribunal consideró otro punto. De acuerdo con el informe policial 120 de Carabineros, uno de los oficiales que participó de la diligencia dejó constancia de que el imputado manifestaba reparos respecto de lo indicado y lo estampado en el acta, y que por eso no firmó el escrito.

    Por lo mismo, la magistrada estimó que la defensa efectivamente tenía un punto, concediendo que dicha declaración es ilegal, pese a que durante la misma audiencia el fiscal Marcos Muñoz apeló.

    Sin embargo, Ibacache declinó declarar la nulidad de la digligencia, dado que no se cumplían los requisitos para ello, y tampoco inutilizó la cuestionada acta de declaración. Por ello, el documento se mantendrá como un insumo en el expediente y podrá ser citado, por ejemplo, en caso de fundar futuras resoluciones. La defensa de Lagos, con todo, podría insistir en la utilización del acta. Además la incorporación de esta acta como prueba del caso será un asunto que deberá verse en caso de que la causa llegue a la fase de preparación de juicio oral.

    Pero aunque aquello no ha sucedido hasta ahora, la defensa de Vivanco fue una de las primeras en reaccionar positivamente ante la declaración de ilegalidad, dado que evidentemente no era un testimonio que le favoreciera para sus alegaciones.

    “Es lo que habíamos dicho, es lo que sostuvo esta parte. Efectivamente esa declaración no era válida. Y hoy día se ha dicho, por el tribunal, que es una declaración ilegal”, manifestó el abogado Jorge Valladares.

    El defensor agregó, en esa línea, que “aquí hay un problema serio en el que incurrió la Fiscalía y que dice relación con que había dos actas, lo que hoy día quedó en evidencia es que era así, y por lo tanto, hay una ilegalidad manifiesta, hay una infracción de garantías constitucionales, y veremos cuánto de eso puede realmente resolver el Ministerio Público de aquí en adelante”.

    “Yo creo que ya se empieza un poco a destapar este caso, porque no se entiende este encono de parte del fiscal en relación con las imputaciones que están haciendo”, complementó Valladares.

    Más allá de que el acto no se haya declarado nulo, de acuerdo con la interpretación del abogado de Vivanco, lo que se diga respecto de ella en dicha declaración no tendría validez.

    Más sobre:Eduardo LagosÁngela VivancoCorte SupremaLa Tercera PMMarcelo Abujiar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lobos y García fijan para este viernes cita bilateral de traspaso de la Segpres

    A semanas del inicio del año escolar: el despliegue de Junaeb en las zonas afectadas por incendios en Ñuble y Biobío

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    “Señal coherente” e “inaceptable”: las reacciones que provocó el anuncio del gobierno de enviar ayuda humanitaria a Cuba

    Trama bielorrusa: tribunal rechaza petición de la defensa y mantiene prisión preventiva de Eduardo Lagos

    Lo más leído

    1.
    El parelé de Gajardo a las cortes: Justicia devuelve 34 ternas de notarios por no respetar espíritu de la reforma

    El parelé de Gajardo a las cortes: Justicia devuelve 34 ternas de notarios por no respetar espíritu de la reforma

    2.
    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    3.
    Director nacional de Gendarmería remueve a dos funcionarios y suspende a otros dos tras liberación errónea de sujeto desde el Centro de Justicia

    Director nacional de Gendarmería remueve a dos funcionarios y suspende a otros dos tras liberación errónea de sujeto desde el Centro de Justicia

    4.
    Matías Toledo desafía a la ACHM de Gustavo Alessandri: solicitará a su concejo que Puente Alto se salga de la asociación

    Matías Toledo desafía a la ACHM de Gustavo Alessandri: solicitará a su concejo que Puente Alto se salga de la asociación

    5.
    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Lobos y García fijan para este viernes cita bilateral de traspaso de la Segpres
    Chile

    Lobos y García fijan para este viernes cita bilateral de traspaso de la Segpres

    A semanas del inicio del año escolar: el despliegue de Junaeb en las zonas afectadas por incendios en Ñuble y Biobío

    “Señal coherente” e “inaceptable”: las reacciones que provocó el anuncio del gobierno de enviar ayuda humanitaria a Cuba

    Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja arrastrada por caída en acciones de SQM y Wall Street
    Negocios

    Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja arrastrada por caída en acciones de SQM y Wall Street

    Comercio acusa falta de claridad por la Ley de Plásticos de un Solo Uso

    Australiana entrará a la propiedad de mina en Región de Antofagasta y ligada al empresario salmonero Martín Borda

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos
    Tendencias

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”
    El Deportivo

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”

    Paqui Meneghini compara su proceso con el de Gustavo Álvarez en la U y le manda un recado a los hinchas azules

    Otra vez cesante: Atlético Mineiro anuncia la salida de Jorge Sampaoli después de solo cinco meses en el cargo

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín
    Cultura y entretención

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín

    Declaran monumento histórico a patrimonio de Federico Assler, Nemesio Antúnez, Gracia Barrios y José Balmes

    A propósito de Shakira gratis en Brasil: cómo es la travesía para viajar a un show en Copacabana

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?
    Mundo

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?

    Trump recibirá el 7 de marzo en Miami a varios presidentes latinoamericanos para una cumbre regional

    Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en plena crisis de desabastecimiento

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles