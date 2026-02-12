Revés para la Fiscalía: jueza decreta ilegal declaración de Eduardo Lagos que acusó a Vivanco de vender fallos

En medio de un extenso debate que se llevó bajo reserva en la sala 103 del edificio C del Centro de Justicia, la jueza Michel Ibacache acogió parte de los argumentos expuestos por la defensa de Eduardo Lagos y declaró ilegal la declaración que el imputado prestó el pasado 6 y 7 de enero, en el marco de la denominada trama bielorrusa.

Según quienes conocieron el tenor de la resolución de la magistrada comentan que Ibacache estimó que no existe un medio -auditivo o de video- para comprobar lo que señala el acta de la declaración que incorporó la Fiscalía a la carpeta investigativa. También la jueza estimó que hay incongruencias sobre la realización del proceso.

Según Lagos, parte del contenido de dicha acta no corresponde al testimonio que él brindó, principalmente en lo referente a la parte del acta en que se consigna que el imputado compró fallos a la exministra Ángela Vivanco a través de su pareja Gonzalo Migueles. Pese a la postura de la defensa, desde el Ministerio Público aseguran esa parte del testimonio es verídico y corresponde a lo declarado por Lagos.

Además de esos argumentos, el tribunal consideró otro punto. De acuerdo con el informe policial 120 de Carabineros, uno de los oficiales que participó de la diligencia dejó constancia de que el imputado manifestaba reparos respecto de lo indicado y lo estampado en el acta, y que por eso no firmó el escrito.

Por lo mismo, la magistrada estimó que la defensa efectivamente tenía un punto, concediendo que dicha declaración es ilegal, pese a que durante la misma audiencia el fiscal Marcos Muñoz apeló.

Sin embargo, Ibacache declinó declarar la nulidad de la digligencia, dado que no se cumplían los requisitos para ello, y tampoco inutilizó la cuestionada acta de declaración . Por ello, el documento se mantendrá como un insumo en el expediente y podrá ser citado, por ejemplo, en caso de fundar futuras resoluciones. La defensa de Lagos, con todo, podría insistir en la utilización del acta. Además la incorporación de esta acta como prueba del caso será un asunto que deberá verse en caso de que la causa llegue a la fase de preparación de juicio oral.

Pero aunque aquello no ha sucedido hasta ahora, la defensa de Vivanco fue una de las primeras en reaccionar positivamente ante la declaración de ilegalidad, dado que evidentemente no era un testimonio que le favoreciera para sus alegaciones.

“Es lo que habíamos dicho, es lo que sostuvo esta parte. Efectivamente esa declaración no era válida. Y hoy día se ha dicho, por el tribunal, que es una declaración ilegal”, manifestó el abogado Jorge Valladares.

El defensor agregó, en esa línea, que “aquí hay un problema serio en el que incurrió la Fiscalía y que dice relación con que había dos actas, lo que hoy día quedó en evidencia es que era así, y por lo tanto, hay una ilegalidad manifiesta, hay una infracción de garantías constitucionales, y veremos cuánto de eso puede realmente resolver el Ministerio Público de aquí en adelante”.

“Yo creo que ya se empieza un poco a destapar este caso, porque no se entiende este encono de parte del fiscal en relación con las imputaciones que están haciendo”, complementó Valladares.

Más allá de que el acto no se haya declarado nulo, de acuerdo con la interpretación del abogado de Vivanco, lo que se diga respecto de ella en dicha declaración no tendría validez.