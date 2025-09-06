SUSCRÍBETE
Nacional

RN no suelta a Jadue y ahora impugnará la aceptación de su candidatura ante el Tricel

El partido cita el fallo del exalcalde Luis Plaza para argumentar que, al estar acusado a delitos que merecen pena aflictiva, el Servel no debió haber visado su candidatura a diputado por el distrito 9. Este nuevo reclamo será paralelo a la apelación que hizo la misma colectividad a la sentencia que confirmó el derecho a sufragio del exalcalde.

Por 
Juan Manuel Ojeda
 
María Catalina Batarce
El exalcalde votando en las primarias presidenciales 2025. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Justo cuando se terminaba el plazo para reclamar la declaración de candidaturas por parte del Servicio Electoral (Servel), el abogado Marcelo Brunet confirmó que su partido Renovación Nacional (RN) recurrirá al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para que el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC) no pueda ser candidato a diputado por el distrito 9.

La decisión de Brunet abrirá un segundo flanco en contra del exjefe comunal. Esto debido a que RN ya había llevado a Jadue hasta la justicia electoral, pero en otra arista.

Lo primero que hizo Brunet fue impugnar que Jadue fuera incluido en el padrón electoral. Esto debido a que a juicio de RN, el exalcalde al estar acusado a delitos que merecen pena aflictiva -la Fiscalía pide más de 18 años de cárcel en su contra por el caso Farmacias Populares- tiene su derecho a sufragio suspendido.

De esa arremetida, a RN le fue mal. En primera instancia el Segundo Tribunal Electoral de la Region (TER) Metropolitana, en un fallo dividido, rechazó la impugnación y confirmó que pese a estar acusado, Jadue no pierde su derecho a sufragio.

A juicio del TER “la sola acusación no ha podido producir el efecto de suspender el derecho de sufragio del elector”. Para el tribunal es necesario que después del acto administrativo de la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público debe ocurrir un acto judicial -como el auto de apertura del juicio oral- para aplicar la suspensión de los derechos políticos que establece la Constitución.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Respecto de esa decisión, Brunet ya apeló al Tricel para que sea este tribunal el que tenga la última palabra.

En paralelo, ahora RN ya no solo reclama la decisión de haber incluido a Jadue en el padrón por estar acusado por delitos de plena aflictiva, sino que quiere impugnar la decisión del Servel de haber aceptado la declaración de candidatura.

“RN ha presentado el día de hoy una impugnación de dicha resolución del Servel”, afirma Brunet a La Tercera.

El abogado explica por qué tomaron la decisión de volver a reclamar en contra de Jadue ante el Tricel: “Queremos que se deje sin efecto la inscripción de Daniel Jadue como candidato a diputado. No solamente queremos que se le deje sin derecho a sufragio, sino que también queremos que se explicite que él no puede ni debe ser candidato en la elección parlamentaria de 2025″.

Brunet agrega que “en oportunidades anteriores, como por ejemplo el caso del exalcalde Luis Plaza, a él se le impidió la posibilidad de ser candidato precisamente por estar en la misma condición jurídica en la que se encuentra Daniel Jadue”.

“No podríamos entender que en un caso se aplique una norma y en otro caso se aplique una distinta”, concluye Brunet.

El caso se remonta a una reclamación ocurrida en 2021. Plaza quería ser candidato a alcalde por Cerro Navia, pero estaba acusado por fraude al Fisco en el marco del juicio oral del caso basura.

De esta forma el Tricel tendrá que resolver dos cosas. En primer lugar la apelación al fallo de primera instancia que no quiso suspender el derecho a sufragio de Jadue y ahora deberá hacerse cargo de la reclamación para impugnar la decisión del Servel de haber aceptado la candidatura a diputado.

Más sobre:RNDaniel JaduePCTricelServel

