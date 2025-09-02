Candidatura de Jadue dividió al Servel: fue aceptada solo con apoyo de consejeros del oficialismo

Un sabor amargo dejó en el oficialismo el desempeño del Consejo Directivo del Servicio Electoral, que validó la incómoda candidatura a diputado del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC), y que, por otro lado, rechazó un conjunto de postulaciones de las listas que apoyan a Jeannette Jara, entre ellas, la de dos legisladoras en ejercicio.

La opción de Jadue es básicamente defendida por la directiva del Partido Comunista; sin embargo, es resistida por las otras tiendas de la alianza gubernamental, ya que genera varios problemas. En primer lugar, provoca un ruido a la campaña presidencial de Jara (PC) y abre varias incógnitas respecto de si efectivamente Jadue podría asumir un escaño parlamentario en caso de salir electo, ya que actualmente se encuentra en calidad de acusado. Incluso, por estas situaciones en las propias filas del PC había dudas de si era conveniente la postulación del exjefe comunal.

Pese a ello, el Consejo Directivo del Servel, donde el oficialismo tiene mayoría, aceptó su candidatura, pero en una votación dividida.

A favor de la postulación de Jadue se pronunciaron Pamela Figueroa (presidenta del consejo y ligada al PPD), María Cristina Escudero (de antigua cercanía con la DC) y Marcelo Carvallo (recientemente designado en un cupo PS). En contra votaron Jorge Manzano (nombrado en una vacante de la UDI) y David Huina (histórico experto electoral de RN). Todos ellos, en todo caso, ya no militan, ya que la ley los obliga a renunciar a su afiliación partidaria al momento de asumir.

Ahora, con esta resolución ya publicada, desde este lunes comenzó a correr un plazo de cinco días (que vence el sábado) para que algún partido político o candidato independiente presente alguna reclamación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Si bien el Segundo Tribunal Electoral (TER, instancia menor y distinta al Tricel) de Santiago ya está analizando una reclamación de RN para impugnar el derecho a sufragio de Jadue por su calidad de acusado, ese proceso es paralelo y, entre abogados del Congreso, existen dudas de si ello impactará en la postulación a Jadue.

Si bien el derecho a sufragio es un requisito para ser candidato a un cargo público, s i de aquí al sábado no hay impugnaciones la candidatura del exalcalde podría quedar inscrita para todos los efectos legales.

Lo paradójico es que en la oposición, hasta ahora, se inclinan por no reclamar la candidatura de Jadue, ya que su carrera complica más al oficialismo.

“Hasta el momento el Partido Republicano no (reclamará la candidatura de Jadue), porque creo que es una pésima noticia para Jeannette Jara, que la lista que la apoya tenga una persona que está privada de libertad y que no va a poder salir a hacer campaña. Creo que Jeannette Jara es la que tiene que preguntar por qué su partido, por qué su candidatura se va a sacar una foto con Daniel Jadue. El problema lo tienen el Partido Comunista y Jeannette Jara”, comentó el diputado José Carlos Meza (republicano), quien representa a las mismas comunas por las que compite Jadue.

El diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, por su parte, manifestó que su colectividad, por ahora, no haría ninguna nueva presentación a la que ya hizo RN.

“Son carriles distintos, nosotros vamos a esperar la decisión del TER y no descartamos obviamente poder recurrir al Tricel si eso es necesario, pero con los antecedentes que nosotros tenemos, con la información que hoy día todo el país tiene respecto del acusado Daniel Jadue, debiese quedar retirado de la papeleta”, indicó.