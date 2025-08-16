Robo con disparos en Illapel deja a hombre en estado grave: PDI vincula el hecho al microtráfico de drogas

Un hombre quedó en riesgo vital luego de recibir tres impactos de bala durante un robo con violencia ocurrido en la localidad de Asiento Viejo, en la comuna de Illapel, Región de Coquimbo.

Según señalaron desde la PDI, la investigación estableció que el delito estaría vinculado al microtráfico de drogas.

En ese sentido, el subprefecto Patricio Santibáñez, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Illapel, explicó que “en el sitio del suceso se detuvo a a una mujer, chilena, mayor de edad como imputada”.

Durante su control de identidad, se determinó que la mujer mantenía en su poder un arma de fuego y municiones, así como drogas: cocaína base, cannabis y ketamina. Todos estos elementos fueron incautados por la PDI como parte de la investigación.

La imputada fue puesta a disposición del Ministerio Público y será formalizada en el Juzgado de Garantía de Illapel por los delitos de robo con violencia, porte ilegal de arma de fuego y tráfico de drogas en pequeñas cantidades.