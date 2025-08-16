Bus RED se incendia en Los Leones: Bomberos se encuentra investigando el origen del siniestro

En la tarde de este sábado un bus de transporte público RED se incendió en Providencia de la región Metropolitana.

Específicamente, el incendio se registró en la Avenida Los Leones con Avenida Nueva Providencia.

De acuerdo a información preliminar, los pasajeros comenzaron a sentir un olor extraño en la mitad del vehículo.

Al comenzar el fuego, el conductor se detuvo en esta avenida.

Hasta ahora, no se registran pasajeros heridos, puesto que las personas descendieron del bus enseguida.

En 24 Horas, el conductor del bus señaló que “los pasajeros se percataron por el olor y cuando empezó a salir humo. Así, me avisaron y nos detuvimos”.

Personal de Seguridad de la comuna y Bomberos se encuentran en el sitio del suceso.

Cabe destacar que cortaron la calle Los Leones.

NOTICIA EN DESARROLLO...