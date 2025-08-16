Dictan prisión preventiva para cuatro detenidos por secuestro de empresario en Quilicura

El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este sábado prisión preventiva para otros cuatro imputados por el secuestro extorsivo del empresario Rodrigo Cantergiani ocurrido el pasado 7 de agosto en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

Ese día, la víctima fue interceptada, intimidada y obligada a subir a un vehículo. Los secuestradores exigían $300 millones por su liberación, la que finalmente se concretó al día siguiente en Puente Alto tras el pago de $80 millones.

En la audiencia, el tribunal resolvió la medida cautelar para los cuatro detenidos, correspondientes a tres ciudadanos venezolanos y un chileno. Todos permanecerán en prisión mientras se desarrolla la investigación.

En ese sentido, la fiscal ECOH, Paulina Sepúlveda señaló que dos de los imputados “habrían tenido participación directa en la ejecución material del secuestro de la víctima desde la comuna de Quilicura, y en el traslado en vehículo hasta la comuna”.

Cabe señalar que, el pasado 13 de agosto, cinco de los involucrados en el hecho ya habían sido formalizados, quedando en prisión preventiva.