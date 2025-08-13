Uno quedó libre: dictan prisión preventiva e internación provisoria de detenidos por secuestro de empresario en Quilicura

Sin acceso a prensa se realizó la formalización de los seis detenidos vinculados al secuestro de empresario

El 2° Juzgado de Garantía de Santiago fijó medidas cautelares privativas de libertad para cinco de los seis sujetos extranjeros formalizados este miércoles por el caso de secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani.

Los tres mayores de edad, venezolanos, quedarán en prisión preventiva, en tanto los dos adolescentes de la misma nacionalidad ingresarán a internación provisoria.

Por otro lado, se fijó el arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima para el imputado colombiano.

El empresario fue liberado sin lesiones en las primeras horas del viernes 8 de agosto, en la zona sur de la Región Metropolitana, tras un pago de 80 millones de pesos.

Esa misma jornada, en el marco del trabajo coordinado del OS9 de Carabineros y el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios del Ministerio Público, se pudo recuperar parte del dinero y detener a cuatro personas. Los otros dos fueron detenidos el lunes.

Tras la audiencia, el fiscal ECOH Jorge Carmona indicó que los detenidos fueron formalizados por distintos delitos como secuestro extorsivo, receptación de vehículo y tenencia ilegal de arma prohibida.

Carmona dio cuenta de las relaciones de parentesco entre los imputados.

De los cuatro primeros detenidos, hay dos mujeres, una adulta y una adolescente que son madre e hija. De los dos restantes, uno de ellos es pareja de la adolescente y el segundo, de nacionalidad colombiana, es pareja de la madre.

“Por ahora, las diligencias que mantenemos lo sitúan con una participación menor en grado de funcionamiento de esta organización”, manifestó el fiscal, en relación al ciudadano colombiano por el que no solicitaron prisión preventiva.

El persecutor ECOH señaló que este sujeto fue detenido el lunes al interior del domicilio en el que los imputados acudieron con el dinero del secuestro.