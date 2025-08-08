SUSCRÍBETE
Nacional

Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

El hombre fue abordado a metros del ingreso a la empresa donde trabaja y fue liberado la madrugada de este viernes en el extremo sur de la capital.

Por 
Cristóbal Palacios
 
Claudio Portilla
Rodrigo Cantergiani Rabanal, fundador de Ceroplas.

En horas de la madrugada de este viernes fue encontrado el empresario secuestrado durante la mañana del jueves en la comuna de Quilicura.

De acuerdo a información preliminar de Carabineros, testigos apuntan a que la víctima fue Rodrigo Sandro Cantergiani Rabanal, de 63 años, un empresario, cofundador -junto a sus hijos Lucas y Franco- y CEO de la empresa Ceroplas, dedicada a la fabricación de bolsas y artículos compostables, emplazada en la comuna de Quilicura.

Es hijo de Valentín Cantergiani Cassaneli quien fue presidente de Audax Italiano y en 2004 fundó inversiones Valcan, sociedad que surgió para administrar los recursos obtenidos de la venta, ese mismo año, de la cadena de supermercados Montecarlo a Cencosud.

Rodrigo Cantergiani formó parte del directorio del equipo de colonia durante el segundo período de su padre al mando del club, que abarcó de 2001 a 2011.

En su perfil en el sitio web de Ceroplas, se le destaca como un empresario e industrial con un profundo conocimiento en el campo de los plásticos y la manufactura.

“Su trayectoria profesional abarca más de 30 años en la dirección y propiedad de una fábrica de plásticos renombrada. En esta posición, lideró innovaciones significativas en los procesos de producción y desarrollo de productos de plástico, consolidando su reputación como un referente indiscutible en el sector”, se añade.

Además, aparece en el registro público de la Ley del Lobby como gestor de intereses.

El secuestro

El hecho se registró durante la mañana de este jueves en la intersección de Av. Colorado con Los Lingues, en la comuna de Quilicura, precisamente cerca de la empresa que lidera Cantergiani Rabanal, en un zona principalmente industrial.

Según información preliminar, el empresario fue abordado por al menos tres hombres armados, en momentos en que llegaba a su lugar de trabajo. Tras ser sacado de su automóvil bajo amenazas, fue subido a la fuerza a un vehículo marca MG de color gris, el que rápidamente se alejó del lugar.

“Lo sacaron del auto”, contó a la prensa un trabajador de la empresa que no quiso dar su nombre.

La camioneta Kia Carnival blanca del empresario quedó estacionada en el lugar y fue objeto de pericias.

Tras esto, se conoció que cercanos a la víctima señalaron haber recibido mensajes extorsivos, presuntamente de los antisociales, exigiendo $ 300 millones por su liberación.

Cantergiani, fue encontrado durante la mañana de este viernes en la comuna de Puente Alto, siendo trasladado por un tercero hasta una unidad policial.

Según informaron desde el grupo ECOH de la fiscalía, este se encuentra sin lesiones.

El secuestro está siendo investigado por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, junto a Carabineros del OS9.

