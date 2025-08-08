Liberan a empresario que fue secuestrado en Quilicura

Carabineros realiza despliegue luego que funcionario fuera baleado en la cabeza durante una fiscalización en avenida Matta con Arturo Prat, en Santiago. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile.

En horas de la madrugada de este viernes fue encontrado el empresario de iniciales R.S.C.R. (de 63 años) que fue secuestrado durante la jornada del jueves en la comuna de Quilicura.

A través de su cuenta de X, desde el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la fiscalía confirmaron que este había sido liberado.

De acuerdo a lo que detallaron este fue liberado sin lesiones.

Según información preliminar, la víctima habría sido encontrada en la comuna de Puente Alto en la Región Metropolitana.

Este habría sido encontrado en la vía pública por un tercero, quien lo trasladó hasta una unidad policial.

Cabe recordar que los hechos se registraron durante la mañana del jueves, cuando un grupo de individuos interceptaron a la víctima en su lugar de trabajo, trasladándolo en dirección desconocida.