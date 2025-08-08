SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Liberan a empresario que fue secuestrado en Quilicura

El hombre habría sido encontrado en la comuna de Puente Alto y trasladado hasta una unidad policial. Según informaron desde ECOH, este fue liberado sin lesiones.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Carabineros realiza despliegue luego que funcionario fuera baleado en la cabeza durante una fiscalización en avenida Matta con Arturo Prat, en Santiago. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En horas de la madrugada de este viernes fue encontrado el empresario de iniciales R.S.C.R. (de 63 años) que fue secuestrado durante la jornada del jueves en la comuna de Quilicura.

A través de su cuenta de X, desde el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la fiscalía confirmaron que este había sido liberado.

De acuerdo a lo que detallaron este fue liberado sin lesiones.

Según información preliminar, la víctima habría sido encontrada en la comuna de Puente Alto en la Región Metropolitana.

Este habría sido encontrado en la vía pública por un tercero, quien lo trasladó hasta una unidad policial.

Cabe recordar que los hechos se registraron durante la mañana del jueves, cuando un grupo de individuos interceptaron a la víctima en su lugar de trabajo, trasladándolo en dirección desconocida.

Más sobre:PolicialSecuestroQuilicuraECOH

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El CEO de Intel denuncia la “desinformación” sobre su pasado profesional

El alto ejecutivo de Accenture que vino a Chile a plantear la necesidad de humanizar a la banca: “Ha perdido su alma”

Reino Unido pide a Netanyahu que reconsidere inmediatamente su decisión de ampliar su ofensiva en Gaza

La rutina de Pedro Pascal para mantenerse en forma y prepararse para sus exitosas películas

El volcán ruso cerca del epicentro del terremoto que entró en erupción por primera vez en siglos

Cómo Rusia ha aumentado sus ataques aéreos en Ucrania desde que Trump regresó a la Casa Blanca

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

3.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

4.
“Ojalá que los mineros ganen más y enchulen a la vieja si quieren”: los cuestionados dichos de Parisi en foro sobre minería

“Ojalá que los mineros ganen más y enchulen a la vieja si quieren”: los cuestionados dichos de Parisi en foro sobre minería

5.
Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

Servicios

Temblor hoy, viernes 8 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 8 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Liberan a empresario que fue secuestrado en Quilicura
Chile

Liberan a empresario que fue secuestrado en Quilicura

Con varios carabineros heridos y un detenido culmina persecución que se extendió por varias comunas de la capital

Temblor hoy, viernes 8 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

El CEO de Intel denuncia la “desinformación” sobre su pasado profesional
Negocios

El CEO de Intel denuncia la “desinformación” sobre su pasado profesional

El alto ejecutivo de Accenture que vino a Chile a plantear la necesidad de humanizar a la banca: “Ha perdido su alma”

Encuesta Descifra: personas obligadas a irse de isapres a Fonasa se concentran en las de bajos ingresos y en hombres

La rutina de Pedro Pascal para mantenerse en forma y prepararse para sus exitosas películas
Tendencias

La rutina de Pedro Pascal para mantenerse en forma y prepararse para sus exitosas películas

El volcán ruso cerca del epicentro del terremoto que entró en erupción por primera vez en siglos

Cómo Rusia ha aumentado sus ataques aéreos en Ucrania desde que Trump regresó a la Casa Blanca

Presidente de la ANFA pone la lápida a la tercera categoría: “La Segunda División Profesional no tiene futuro”
El Deportivo

Presidente de la ANFA pone la lápida a la tercera categoría: “La Segunda División Profesional no tiene futuro”

No le saldrá gratis: la drástica decisión del DT de O’Higgins tras el deseo frustrado de Joaquín Montecinos de fichar en Colo Colo

El refuerzo de última hora que sumó Colo Colo para mejorar en el segundo semestre

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Ed Sheeran vuelve a juntarse con Rupert Grint en su nueva canción
Cultura y entretención

Ed Sheeran vuelve a juntarse con Rupert Grint en su nueva canción

NTV festeja su cuarto aniversario con una programación especial

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan

Reino Unido pide a Netanyahu que reconsidere inmediatamente su decisión de ampliar su ofensiva en Gaza
Mundo

Reino Unido pide a Netanyahu que reconsidere inmediatamente su decisión de ampliar su ofensiva en Gaza

La ONU exige a Israel que detenga inmediatamente su operación para ocupar la ciudad de Gaza

Israel aprueba plan de Netanyahu para tomar el control de la Ciudad de Gaza

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?
Paula

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida