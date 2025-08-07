Secuestran a empresario en Quilicura

Carabineros está desarrollando labores por el secuestro de un empresario ocurrido en la avenida Colorado de Quilicura la mañana de este jueves.

Serían al menos tres sujetos los que interceptaron a la víctima en su lugar de trabajo y lo llevaron en dirección desconocida.

“Lo sacaron del auto”, contó a la prensa un trabajador de la empresa que no quiso dar su nombre.

El hombre evitó entregar mayores antecedentes por motivos de seguridad, según manifestó.

Los captores contactaron a la familia de la víctima para exigir dinero a cambio de su liberación.