Nacional

Fiscalía y OS-9 de Carabineros investigan secuestro de empresario en Quilicura

El empresario habría sido capturado por un grupo de delincuentes la mañana de este jueves. El atraco se produjo en el exterior de la compañía donde traba el hombre de 63 años, cuyo paradero aún es desconocido. Al cierre de esta edición sus secuestradores pedían una millonaria suma.

José Carvajal VegaPor 
José Carvajal Vega
Se registra secuestro de un empresario en la fábrica Ceroplas en la comuna de Quilicura. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Pocos minutos faltaban para las 11 de la mañana de este jueves, cuando el empresario R.S.C.R. de 63 años llegó hasta el exterior de su empresa Ceroplas, la cual se ubica en la comuna de Quilicura. El hombre estaba por ingresar a la compañía ubicada en la Avenida Colorado, momento en el que fue abordado por un grupo de delincuentes.

Según la declaración de testigos, R.S.C.R. fue bajado, por al menos tres sujetos, quienes a rostro cubierto lo hicieron salir de su vehículo, para posteriormente subirlo al automóvil marca MG y de color gris en el que se movilizaba la organización, huyendo del lugar en dirección desconocida. En el sitio del suceso quedó una camioneta Kia Gran Carnival de color blanco, de propiedad de la víctima.

Desde entonces, el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía junto al OS-9 de Carabineros activaron un operativo e investigación para dar con el paradero del empresario, quien hasta el cierre de esta edición permanecía inubicable y tanto el ente persecutor como la policía uniformada no se habían referido al caso que involucra a un empresario dedicado al rubro de productos plásticos compostables.

“Nos apuntaron con una pistola”

El caso, según los primeros antecedentes, habría quedado al descubierto luego de que familiares de R.S.C.R. llegaron hasta una comisaría de Carabineros, para dar cuenta de lo sucedido tiempo antes en el sector industrial de Quilicura.

La familia del empresario, minutos antes de aquello habría recibido algunas llamadas extorsivas de parte de los captores, quienes habría requerido una millonaria suma a cambio de la libertad del hombre.

A raíz de aquello, Carabineros también realizó diligencias en el lugar donde ocurrieron los hechos, donde existirían cámaras de seguridad que podrían haber registrado el secuestro. Además la policía uniformada realizó trabajos investigativos en el propio vehículo del empresario, el que fue dejado por los delincuentes.

Otro de los antecedentes conocidos en la jornada corresponde al relato de algunos testigos, quienes dieron cuenta de que al momento en que ocurrieron los hechos, un trabajador de la empresa iba saliendo del edificio, por lo que también fue amenazado por parte de los secuestradores.

Un trabajador de la compañía relató a Canal 13 que el hecho “fue tan rápido que uno no se da cuenta de lo que está pasando. Pensábamos que estaban robando el auto solamente, pero después nos dimos cuenta que estaban sacando al dueño de la empresa”.

“Yo salí corriendo para espantar a la gente, pero no me di cuenta que era un rapto”, agregó el testigo, quien afirmó que los sujetos que realizaron el secuestro tendrían, a su juicio, entre 22 y 25 años. Junto con eso, señaló que “nos apuntaron con una pistola, ahí quedamos aislados, paralizados realmente”.

De la misma forma, otro trabajador de la empresa afirmó ante la prensa que, “lo que puedo decir, porque no estaba acá, es que a él lo sacaron del auto, se lo llevaron y no pudimos hacer nada”. Consultado sobre si el empresario secuestrado tenía amenazas, el trabajador afirmó: “Que yo sepa no”.

Este secuestro se suma a una dinámica delictual que va al alza en el país. De hecho antes de este plagio, ocurrió el secuestro del exalcalde de Macul Gonzalo Montoya el 27 de junio. El exjefe comunal fue liberado luego de apremios en su contra y extorsión a su familia. Ese caso, por el momento, es indagado por la Fiscalía debido a su vinculación con el crimen organizado.

Según el último reporte de la Fiscalía Nacional respecto a los secuestros en el país, las denuncias por este delito aumentaron 2,1% durante 2024. Ese año, según el ente persecutor, se registraron 868 casos, de los cuales el 37% está vinculado al crimen organizado.

