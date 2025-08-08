SUSCRÍBETE
Nacional

Un pago de $ 80 millones y una víctima que fue estudiada previamente: los detalles del secuestro del empresario en Quilicura

La Fiscalía y el OS-9 de Carabineros lograron recuperar parte del dinero. Inicialmente los imputados extorsionaron pidiendo una suma de $ 300 millones. Los investigadores a su vez están buscando a otros involucrados que aún no han sido detenidos e indagan la posibilidad de que un trabajador de la empresa haya dateado a los captores.

Por 
José Carvajal Vega
 
María Catalina Batarce
Rodrigo Sandro Cantergiani Rabanal fue secuestrado el jueves cuando llegaba a su empresa en Quilicura.

Cerca de las cinco de la mañana de este viernes, el conductor de un furgón conducía por Avenida Gabriela, en los límites de La Pintana con Puente Alto, cuando encontró a un hombre que minutos antes había sido liberado por sus secuestradores y que necesitaba ayuda tras casi 17 horas de permanecer retenido.

La víctima se trataba de Rodrigo Cantergiani, empresario de 63 años quien fue secuestrado cerca de las 11 de la mañana del jueves, mientras llegaba al exterior de su empresa Cerplas, ubicada en Avenida Colorado en Quilicura y a más de 30 kilómetros donde fue hallado por el conductor que lo llevó hasta la 38ª Comisaría de Puente Alto para denunciar lo ocurrido.

Pero a esa hora, el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y el OS-9 de Carabineros ya seguían los pasos de los captores del reconocido empresario, quienes se identificaron como parte de la banda peruana Los Pulpos. Los plagiadores, cerca de las 11.00 de la mañana del jueves, pedían $ 300 millones por liberar a quien fuera uno de los fundadores y exsocios del club Audax Italiano y ahora dueño de la compañía dedicada a la fabricación de productos de plástico compostable.

La mañana de este viernes, y a sólo horas de la liberación de Cantergiane, la policía uniformada, en un amplio operativo, logró la detención de cuatro personas extranjeras que habrían participado en el secuestro. Los imputados son dos hombres y dos mujeres, una de ellas menores de edad.

El pago

La denuncia del secuestro del empresario fue realizada por su propia familia, luego de que comenzaran a recibir mensajes de texto extorsivos en las que los delincuentes pedían el pago de la millonaria cifra a cambio de la libertad del hombre de 63 años.

Las negociaciones entre los investigadores y los delincuentes, según fuentes de la Fiscalía que supieron del caso, derivaron en que finalmente la familia de Cantergiani pagara una suma que ascendería a cerca de $ 80 millones para que el empresario fuera liberado, lo que finalmente ocurrió. Pero esa operación, según señaló Radio Biobío, derivó en que los persecutores pudieran detectar quiénes estaban tras el rapto y por ende se logró la detención de las cuatro personas.

A raíz de la detención, además, se logró recuperar parte importante del dinero pagado, señala una fuente del Ministerio Público. Precisamente el hecho de que no se haya recuperado todo el dinero, también, es parte de los antecedentes que se manejan en la causa, ya que daría cuenta de que existen más personas involucradas que aún no han sido detenidos.

El empresario Rodrigo Cantergiani, que fue secuestrado en la comuna de Quilicura, es trasladado por El OS9 Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Por lo mismo, pese a que este viernes se realizará el control de detención de los cuatro imputados, la Fiscalía solicitaría la ampliación de la detención con el fin de continuar las diligencias y avanzar en la recolección de más antecedentes para formalizar a toda esta banda que estaría ligada al crimen organizado.

“La investigación no se acaba acá, está recién comenzando (…) lo más importante acá es que la víctima fue liberada con buen estado de salud”, señaló esta mañana el fiscal regional Metropolitano Sur Héctor Barros, quien encabeza el equipo ECOH.

Un empresario perfilado

Una de las preguntas que más ronda en los investigadores hasta ahora, explican quienes conocen de la indagatoria, apunta a cuáles fueron los motivos para secuestar a Rodrigo Cantergiani. La interrogante surge dado que el empresario, a diferencia de otros casos de este tipo, no tiene vínculos con el crimen organizado ni está vinculado a actividades ilícitas.

Por lo mismo los primeros antecedentes del caso dan cuenta de que Cantergiani habría sido secuestrado a raíz de que se trata de una persona que tendría la capacidad económica para realizar un pago como el que sus captores buscaban.

Santiago 7 de agosto 2025. Se registra secuestro de un empresario en la fábrica Ceroplas en la comuna de Quilicura. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Para lograr su cometido, la organización delictual previamente habría realizado un perfil del empresario, recogiendo información que, se sospecha, pudo haber sido entregada por alguien vinculado a la empresa de la cual el hombre de 63 años es propietario. Una línea investigativa que está siendo abordada por fiscales y Carabineros.

El tipo de secuestro sería la razón por la cual en esta ocasión la Fiscalía decidió trabajar con el 0S-9 de Carabineros y no con la PDI, la que habitualmente toma los casos de secuestros.

Fue el equipo de la policía uniformada el que investigó el caso del secuestro de un empresario en Rancagua en 2023, cuyas motivaciones fueron las mismas a lo ocurrido, presuntamente, con Cantergiani. Por ese hecho ocurrido en la Región de O’Higgins, coincidentemente, este viernes el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua, declaró culpable a los ocho acusados.

