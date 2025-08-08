SUSCRÍBETE
Nacional

Hay cuatro detenidos: qué se sabe del secuestro de un empresario en Quilicura que fue liberado en Puente Alto

El hombre fue interceptado en su lugar de trabajo por un grupo de sujetos la mañana del jueves y fue liberado en Puente Alto.

Paula Pareja 
Paula Pareja
JAVIER SALVO/ATON CHILE

Más de doce horas estuvo retenido un empresario de 63 años, que la mañana del jueves fue secuestrado en la comuna de Quilicura, en el sector norte de la Región Metropolitana.

Si bien, aún no existe claridad sobre los hechos, los antecedentes oficiales indican que cerca de las 11.00 horas del jueves el empresario identificado como Rodrigo Cantergiani fue interceptado por un grupo de sujetos tras llegar a su empresa Ceroplas, en Quilicura.

El hombre, dedicado al rubro de productos plásticos compostables, estaba por ingresar a la compañía cuando fue abordado por los delincuentes, quienes a rostro cubierto lo hicieron salir de su vehículo, para posteriormente subirlo a un automóvil marca MG de color gris.

La situación fue denunciada por la familia del empresario. En su constancia a Carabineros, denunciaron que minutos antes habían recibido algunas llamadas extorsivas de parte de los captores, quienes habrían requerido una millonaria suma a cambio de la libertad del hombre.

Inmediatamente se activaron los protocolos, y las policías junto al Ministerio Público efectuaron diligencias para dar con la víctima.

Los resultados dieron fruto y la mañana de este viernes el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la fiscalía confirmó que el empresario secuestrado en Quilicura fue liberado por sus captores en la comuna de Puente Alto.

Según detallaron, la víctima fue encontrada por una persona en la vía pública. El tercero lo trasladó hasta una unidad policial, donde se constató su identidad y que no presentaba lesiones.

De momento, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, junto al general Jaime Velasco, director de Control de Drogas e Investigación Criminal, se encuentran reunidos con la víctima en las dependencias del OS9, en el centro de Santiago.

Por este hecho se encuentran detenidos cuatro sujetos de interés, todos ellos tendrían nacionalidad extranjera.

Más sobre:PolicialSecuestroQuilicuraPuente AltoEmpresario

