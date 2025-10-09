Robo de cable: Fiscalía de Tarapacá y PDI devuelven a empresas 21 toneladas de cobre que detectaron en puerto de Iquique

La Fiscalía de Tarapacá y la Policía de Investigaciones devolvieron 21 toneladas de cobre procedente del robo de cables que fue encontrado en un contendedor en el puerto de Iquique, en abril de este año, a las empresas afectadas por estas sustracciones y que reconocieron el material como de su pertenencia.

“Esta es una investigación que lleva adelante nuestro Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos con la Brigada de Robos y que obedece a una realidad muy relevante para la región, ya que más allá del perjuicio económico, provoca un perjuicio social para todos los habitantes de Tarapacá”, destacó el fiscal regional (s) Gonzalo Valenzuela.

El persecutor precisó que la Fiscalía de Tarapacá mantiene este foco investigativo que, junto a las policías y Aduanas, “busca establecer si estos robos de cables tienen vinculación o no con el crimen organizado”.

El cobre incautado fue reconocido como de su propiedad por las empresas Sacyr, concesionaria de la autopista Rutas del Desierto, Aguas del Altiplano y CGE, por lo que se dispuso la entrega de todo el material a esas tres compañías.

La jefa de la Brigada de Robos Iquique, subprefecta Macarena Ortega, recordó que esta diligencia partió en abril, cuando Aduanas informó que se encontraba en el puerto un contenedor con el metal.

“Debido a que teníamos varias investigaciones por cables de cobre sustraído en Iquique y en el sector de la Pampa, contactamos a las empresas afectadas para que los reconocieran, lo que efectivamente sucedió”, explicó la subprefecta.