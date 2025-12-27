Rubén Pérez: “Por fin se admite que Gendarmería es relevante en el circuito de seguridad pública”

Es viernes a las 10 de la mañana y el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, quiso hacer esta entrevista recorriendo la cárcel Santiago 1. Varios de los 47 gendarmes imputados por delitos de corrupción en la Operación Apocalipsis delinquieron desde este centro penitenciario y Pérez es enfático en señalar que la imagen que se tiene de los penales es distinta de lo que ocurre en la realidad.

El director dice que quiere ir por cada rincón del penal y, además, pone a disposición, a elección de este medio, el módulo deseado para recorrer. “Para que no digan que está arreglado”, remata.

En los próximos minutos se visitarán dos patios con población en desencierro, de más de 230 internos cada uno. En este penal hay población imputada que suma casi 6.300 reos. Varios de alta peligrosidad. Nada de eso detiene al director, quien camina con autoridad por los pasillos, entra sin problemas a las celdas, se pasea por los patios, dando instrucciones, conteniendo a los reos más alterados e incluso presencia un allanamiento en uno de los patios. De esa diligencia, los gendarmes retiraron armas blancas, muchas de ellas artesanales.

Mientras se pasea, va haciendo un balance de la labor de los gendarmes. “Gendarmería tiene una presencia 24/7 en todas las cárceles del país, que son 82. Nosotros tenemos personal distribuido estratégicamente en los distintos lugares y turnos. Ahora, en términos estructurales, la población penal en los últimos cuatro años ha crecido en más de 23.000 internos, eso es sobre un 30% y de una composición muy compleja. Tenemos un 16,1% de población extranjera, lo que representa 10.158 extranjeros en el país. Y esto no implica un aumento en los mismos términos de nuestro personal”, afirma.

Hace unos días usted no fue claro en decir que Gendarmería tenía el control de las cárceles, dijo que no sería tan osado en afirmar algo así.

Ingresamos a la cárcel que queramos, a la hora que queramos. Ahora el problema es que hay cierta pretensión de que nos expresemos en términos absolutos respecto de tener el control de la cárcel, pero estamos trabajando con internos que son seres humanos, son delincuentes, son complejos y tratan de sorprendernos. Las dinámicas carcelarias son difíciles, hay violencia en la unidad y nosotros estamos para repeler y controlar esa violencia carcelaria y otros males que han emergido, y dentro de eso también la corrupción. Pero lo importante es que nosotros venimos reaccionando fuertemente, nos hemos organizado de muy buena forma, hemos generado un plan de 90 días desde que asumí el 22 de agosto como director nacional. Estamos cumpliendo cuatro meses a cargo del servicio y hemos recibido a la institución en el momento más complejo.

Mientras va respondiendo, Pérez camina por uno de los patios. Los más de 200 internos están tomando sol, varios de ellos gritan, algunos caminan de lado y lado.

El director les pide que sigan con sus rutinas, que no cambien por su presencia. Algunos lo miran desafiantes, pero no se inmuta. “Usted mismo lo está viendo ahora, tanto nosotros como usted estamos aquí en un módulo de alta seguridad con indumentaria básica. Estamos enfrentando esta muchedumbre con un manejo que siempre es complejo, pero que es muy hábil y muy eficaz de nuestra parte, donde no prima la violencia estatal para mantener el control. Desde esa perspectiva, nosotros todos los días, en distintas unidades del país, en forma sorpresiva, estamos realizando procedimientos ordinarios y extraordinarios. Muchos procedimientos sorpresivos, incluso nocturnos, y eso nos ha permitido mantener la estadística muy baja en materia de mortalidad al interior de las cárceles”, añade.

¿Cree que está asentada la idea de que Gendarmería es parte relevante de las instituciones de seguridad pública?

Desde hace un par de años a la fecha, bajo la administración del Presidente Boric, se le ha venido dando mayor protagonismo a Gendarmería en el análisis de la importancia en el circuito de la seguridad pública. Se ha incorporado a Gendarmería en los comités policiales que se realizan tanto a nivel nacional como en cada región. Gendarmería también ha participado en forma activa en los focos investigativos.

¿Qué impresión le dio constatar la cantidad de funcionarios de su institución involucrados en estas redes de corrupción desbaratadas en la Operación Apocalipsis?

Ocurre que nosotros manejamos mucha información que se viene trabajando de manera focalizada a lo largo del territorio nacional. Durante lo que va del año 2025 han sido llamados a retiro 263 funcionarios de Gendarmería uniformados. Y esto que ocurrió en la Operación Apocalipsis, con más de 40 funcionarios involucrados, es algo que nosotros ya lo veníamos calibrando durante bastantes días, porque, insisto, venimos trabajando con el Ministerio Público y estábamos esperando el momento propicio en que se le pusiera fecha y horario a la operación policial. Pero ya lo dimensionábamos, incluso teníamos predeterminados los lugares en que iban a quedar recluidos estos funcionarios.

O sea no lo pilló de sorpresa.

Estuvimos en la génesis de la investigación, teníamos calculado el impacto que tenía operativamente en la unidad a la que le debíamos seguir dando funcionamiento normal y lo hemos mantenido. Y también respecto del costo en materia de imagen que esto iba a tener para Gendarmería. Pero insisto, nosotros no nos conformamos con el diagnóstico y con el lamento, sino que arremetemos y nos involucramos con acciones en la investigación. Seguimos arremetiendo contra la delincuencia que está encarcelada y vamos a seguir tomando detenido sin ninguna piedad a cada funcionario que se aparte del mandato legal.

¿Qué hace que gendarmes se involucren en estos delitos?

Es un tema de precariedad valórica individual. Segundo, considero la autocrítica. Estamos poniendo más énfasis en los procesos de selección y reclutamiento del contingente que ingresa a Gendarmería y también en el plan de estudios que estamos llevando a cabo, sobre todo en la pesquisa precoz de conductas que están desviadas. Hubiéramos preferido decir que la cantidad de corruptos investigados y dejados en prisión preventiva en esta operación no son tantos, pero tenemos que hacernos cargo de un fenómeno de corrupción que hoy no solamente ataca a Gendarmería, sino que también a otros organismos del Estado.

¿Qué le parece la reforma constitucional que anunció el Presidente Boric para que Gendarmería pase al Ministerio de Seguridad Pública?

Las órdenes del jefe son para cumplirlas. Nosotros somos un servicio público y estamos subordinados a las decisiones del Ejecutivo. En este caso, él ha hecho un anuncio que es razonado. Nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es realizar nuestro trabajo con abnegación, con convicción, esperando que siempre los cambios sean para mejor. Si esta reforma implica que desde el punto de vista estructural nuestro personal va a contar con mejores recursos, si nosotros como servicio vamos a contar con mayor presupuesto, más infraestructura, mejores vehículos, más tecnología, mejor salud mental para nuestros funcionarios, mejor especialización, mejores filtros para el ingreso del personal, si esto implicará que estemos más integrados estratégicamente con las policías, con el Ministerio Público, con el propio Ministerio de Seguridad Pública, entonces bienvenida sea esta reforma para mejorar la seguridad del país. Por fin se admite que Gendarmería y el eslabón carcelario es relevante en el circuito de seguridad pública. Nosotros sí estábamos esperando que esto ocurriera en materia de dar un salto cualitativo y el Presidente de la República ha estimado que este es el minuto, por lo tanto ahora lo único que cabe es que nosotros sigamos prestando una colaboración abnegada.

¿Le parece bien que con esta reforma se terminen las asociaciones de funcionarios?

Si la reforma constitucional lo prescribe de esa manera, es inevitable. No tengo opinión al respecto. Hemos sido obedientes durante más de tres décadas trabajando en este servicio público. Las reformas legales las obedecemos y seguimos adelante. Los gremios han formado parte de la historia de Gendarmería, hemos convivido y trabajado durante mucho tiempo con ellos. No me corresponde estarlos desmereciendo ni ofendiendo. Eso tampoco ha sido el objetivo de la propia autoridad, más bien esto sería un efecto sobreviniente de una modificación constitucional. Lo que importa es que Gendarmería de verdad quede más fortalecida y consigo el sistema de justicia penal y el circuito de la seguridad pública.