“Sabemos que Cobra impactó a Bruma”: hijo de vigía fallecido dice que su padre reveló sentir un ruido de colisión

El hijo del tripulante del barco industrial Cobra, Juan Sanhueza, afirmó ante los medios que su padre “fue la octava víctima de esta tragedia”, en relación al naufragio de la lancha bacalera Bruma y que terminó con siete pescadores desaparecidos.

Pablo Sanhueza ha reiterado anteriormente que su padre fue presionado los días previos a su muerte. “Eso dejó muy nervioso a mi papá, con una visión de algo que quizás no era real. O les metieron presión o miedo y él temió”, mencionó en aquella ocasión.

Meses han pasado, y tras revelaciones de antecedentes que darían cuenta de una coalición entre las embarcaciones, el hijo de Juan Sanhueza indicó que “mi padre fue la octava víctima de esta tragedia. Sentado en el comedor de mi casa, junto a mi familia, esto fue lo que ocurrió: mi padre nos dijo a todos que él querría decir la verdad de lo que pasó y lo que pasó esa noche, todos ya lo sabemos".

“Número uno, sabemos que Cobra impactó a Bruma. Mi padre siempre tuvo la voluntad de declarar, pero jamás le tomaron declaraciones. Mi padre siempre quiso decir la verdad, pero nunca le dieron el espacio”, añadió.

Por su parte, Zakjaris Rojas, abogado de la familia Sanhueza, apuntó que se debe investigar si se otorgó la debida atención médica -respecto a salud mental- a Juan Sanhueza y a los otros tripulantes del Cobra.

“Pero en especial a don Juan, quien se encontraba en estado de shock, según declaran sus propios compañeros. Ejemplo, se entregó una tablet con información personal de don Juan, que todavía no aparece, un resultado de alguna investigación o pericia que se le haya realizado”, agregó.