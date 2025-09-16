Salto libre de 21 paracaidistas marcará inicio de la Parada Militar 2025: por primera vez una funcionaria participará

Hasta la elipse del Parque O’Higgins llegó la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, para encabezar la revista preparatoria de la Parada Militar 2025.

Este será el primer desfile de Delpiano en su calidad de ministra, y también el último de la administración del Presidente Gabriel Boric. “Es la primera y la última y creo que es un cierre precioso” , sostuvo la secretaria de Estado.

Al igual que en los últimos años, el evento se desarrollará en horario AM y será transmitido por los canales de televisión abierta desde las 11.00 de la mañana del viernes 19 de septiembre.

Respecto a las novedades, la ministra señaló que el próximo viernes desfilarán 8.334 personas. “Es una cantidad alta”, resaltó.

“Vamos a tener gente que va a la montaña y también a todas las personas que estuvieron destinadas en la Antártica, tanto del Ejército, de la Fuerza Aérea, y de la Armada que cumplieron una función en la Antártica”, sostuvo.

Además, destacó que este 2025 “ se cumplen 60 años de la creación de las Fuerzas Especiales y Paracaidistas y sobre eso vamos a tener sorpresas”, indicó.

A modo de adelanto, se informó que 21 paracaidistas de la Brigada de Operaciones Especiales “Lautaro” (BOE) realizarán un salto libre, y de esa forma darán inicio a la Parada militar 2025.

Foto: Aton Chile.

Además, Delpiano contó que habrá una “mujer paracaidista, no serán solo hombres”, sostuvo, destacando que eso “es un sello especial”.

La funcionaria es la mayor Camila Orellana, perteneciente a la Escuela de Telecomunicaciones. Según ella misma indicó, esta “es una muestra concreta de que las mujeres no solo forman parte activa de todas las ramas y servicios del Ejército, sino que también pueden acceder, en igualdad de condiciones que sus pares masculinos, a diferentes puestos y desempeñar cualquier tipo de misión”.

Desde el Ejército precisaron que el salto de los 21 paracaidistas será desde “un CN-235 de la Brigada de Aviación Ejército (BAVE)”.

“Desde allí, se lanzarán en formación para aterrizar en una zona delimitada de 50 metros de largo por 80 metros de ancho, justo frente a la tribuna de autoridades ”. Toda la operación tiene un tiempo estimado de 5 minutos.

Además, la institución castrense destacó que “esta maniobra rememorará el exitoso despliegue realizado en 2015, cuando efectivos de la misma brigada descendieron desde una aeronave a más de 3.300 metros de altura”. En esa oportunidad la brigada celebraba su aniversario número 50.