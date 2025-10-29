SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Santiago se prepara para emergencias: Aeródromo de Tobalaba será base estratégica ante desastres

El recinto de La Reina firmará un convenio con Senapred, el Hospital Militar y la municipalidad para transformarse en un centro logístico de operaciones aéreas, atención de víctimas y almacenamiento de insumos en caso de megadesastres como inundaciones, terremotos e incendios. Asimismo, estará a disposición para atender emergencias en regiones cercanas a la RM.

Gabriela MondacaPor 
Gabriela Mondaca

La idea comenzó a tomar forma en agosto de 2024, cuando Hans Gesche, presidente del Club Aéreo de Santiago, se reunió con la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián. Durante ese encuentro ambos coincidieron en algo que hasta entonces nadie había materializado: que el Aeródromo Eulogio Sánchez/Tobalaba, en la comuna de La Reina, podía transformarse en un punto clave para enfrentar emergencias mayores en la Región Metropolitana (RM).

Lo que empezó como una conversación técnica derivó, tras meses de trabajo, en un protocolo operativo que será firmado este jueves y que pondrá a disposición del sistema nacional de respuesta a desastres las 52 hectáreas del recinto aéreo.

El acuerdo, que no requiere toma de razón por parte de Contraloría al tratarse de un protocolo operativo, será suscrito por Senapred, el Club Aéreo de Santiago, el Club Aéreo del Personal de Carabineros, el Hospital Militar de Santiago y la Municipalidad de La Reina.

El objetivo es que el aeródromo pueda utilizarse como centro logístico de respuesta, con áreas para la atención de pacientes, almacenamiento de insumos, despegue y aterrizaje de aeronaves, y oficinas de coordinación para equipos de emergencia.

“Este acuerdo es una acción conjunta entre el Estado y el mundo privado que busca ampliar la capacidad de reacción ante emergencias reales. Las 52 hectáreas del aeródromo estarán a disposición de la comunidad cuando más se necesite”, explica Hans Gesche a La Tercera.

Nuestro país es de alto riesgo sísmico, con incendios e inundaciones frecuentes. Si ocurre un terremoto grande y las rutas quedan cortadas, este lugar podría atender al sector oriente de Santiago y también recibir ayuda desde afuera. Contamos con hangares, abastecimiento de combustible y capacidad para hasta 200 operaciones aéreas diarias”, explica.

El protocolo comenzará a aplicarse de inmediato una vez suscrito, transformando el aeródromo en un recurso adicional dentro del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred). Según Senapred, este nuevo punto se adiciona al sistema y contribuirá a fortalecer la gestión en la fase de respuesta ante emergencias mayores como desastres y catástrofes. Es decir, no solo incendios forestales sino también terremotos, lluvias e inundaciones.

“Nuestro trabajo no solo se centra en la emergencia misma, sino también en fortalecer las capacidades del sistema en todas sus fases. Hemos firmado más de 20 convenios en los últimos años, y este es especialmente relevante por la ubicación estratégica y la infraestructura disponible del Aeródromo Tobalaba”, señala.

El recinto

El recinto -ubicado en la comuna de La Reina, a pocos metros del Hospital Militar y con buena conexión a las principales vías del sector oriente- fue evaluado por el equipo técnico de Senapred como una instalación de alta utilidad logística.

En caso de emergencia, por ejemplo, permitirá instalar hospitales de campaña, acopiar suministros, mantener comunicación aérea constante y actuar como plataforma de apoyo para helicópteros o aeronaves livianas que trasladen equipos o ayuda humanitaria.

Gesche explica que el recinto cubriría principalmente el sector oriente. Aunque también hay planes para los sectores poniente, sur y norte, así como para recibir ayuda externa o apoyar regiones cercanas a la RM.

El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), subraya a este medio la importancia del acuerdo para la seguridad comunal y metropolitana.

“Somos una comuna ubicada en la precordillera, atravesada por la falla de Ramón y expuesta a distintos tipos de riesgo. Por eso hemos desarrollado un plan de gestión de emergencias y trabajado junto a Senapred y el aeródromo. Este espacio puede convertirse en el principal centro logístico de emergencia del sector oriente, con capacidad para desplegar ayuda inmediata”, dice el alcalde.

A diferencia de convenios de infraestructura o inversión, este protocolo no implica obras nuevas ni recursos adicionales.

Gesche lo resume así: “Lo más importante no es construir algo nuevo, sino saber coordinar lo que tenemos. Chile cuenta con más de 300 aeródromos a lo largo del país, y muchos de ellos podrían cumplir un rol similar. Esta experiencia podría ser el modelo para crear una red nacional de respuesta aérea ante emergencias”.

El acuerdo establece también un canal directo de comunicación y activación entre Senapred y los administradores del aeródromo, mediante la Unidad de Alerta Temprana Nacional, lo que permitirá activar el recinto en cuestión de horas frente a una catástrofe.

Más sobre:Aeródromo TobalabaSenapredLa ReinaFuerza AéreaEmergenciaTerremotoInundacionesLluviasRMIncendiosPrevención

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos

ONU pide “reforma integral” de los métodos policiales tras cruenta operación en Río de Janeiro que se saldó con al menos 120 muertos

Desde la minería a las salmoneras: Gremios arremeten contra ley SBAP y sitios prioritarios

Caso SQM: Valencia reconoce “responsabilidad institucional” tras absolución y lanza reproches contra tribunal por demora en juicio

La gira acústica de Los Bunkers llega a Gran Arena Monticello

Lo más leído

1.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

2.
Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

3.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

4.
Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

5.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Servicios

Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas

Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas

A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabeo Cup

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabeo Cup

Caso SQM: Valencia reconoce “responsabilidad institucional” tras absolución y lanza reproches contra tribunal por demora en juicio
Chile

Caso SQM: Valencia reconoce “responsabilidad institucional” tras absolución y lanza reproches contra tribunal por demora en juicio

Santiago se prepara para emergencias: Aeródromo de Tobalaba será base estratégica ante desastres

Francisco Vidal sorprende con video de apoyo a candidata FA y desata la molestia en el PPD

Desde la minería a las salmoneras: Gremios arremeten contra ley SBAP y sitios prioritarios
Negocios

Desde la minería a las salmoneras: Gremios arremeten contra ley SBAP y sitios prioritarios

Fed vuelve a bajar la tasa de interés, pero Powell pone en duda nuevo recorte en diciembre

Asesores económicos de Kast, Jara y Matthei discuten sobre la eliminación del Comité de Ministros para acelerar la inversión

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra
Tendencias

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Uber prepara flota de 100.000 robotaxis con tecnología de Nvidia

La ANFP reprograma el duelo entre la UC y O’Higgins en paralelo al de Coquimbo Unido
El Deportivo

La ANFP reprograma el duelo entre la UC y O’Higgins en paralelo al de Coquimbo Unido

Team ParaChile recibe la bandera que será portada en la inauguración de los Juegos Parapanamericanos Juveniles

El nuevo ninguneo del técnico de Le Havre a Damián Pizarro: “No está a la altura”

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos
Cultura y entretención

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos

La gira acústica de Los Bunkers llega a Gran Arena Monticello

Yo La Tengo tendrá sideshow en el Parque de las esculturas

ONU pide “reforma integral” de los métodos policiales tras cruenta operación en Río de Janeiro que se saldó con al menos 120 muertos
Mundo

ONU pide “reforma integral” de los métodos policiales tras cruenta operación en Río de Janeiro que se saldó con al menos 120 muertos

El destructivo paso del huracán Melissa por Cuba tras devastación en Jamaica

Fiscal de París dice que sospechosos del robo del Louvre “admiten parcialmente su participación”

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo
Paula

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80